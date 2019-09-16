Нарушения при заключении договоров подряда выявлены в хозяйствах Любанского района

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Любанского района выявила нарушения при заключении договоров подряда в организациях АПК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Сельхозпредприятия района в 2018 году заключили около 2,1 тыс. договоров подряда с более чем 1,6 тыс. граждан. В большинстве из них не было основополагающих положений, в том числе о сроке действия договора, порядке расчета средств, подлежащих выплате за выполненные работы, обязательствах заказчика по уплате взносов обязательного соцстрахования.

Проверка показала, что руководители предприятий часто требовали от граждан, с которыми заключили договоры подряда, заявления о приеме на работу. Также были случаи, когда тех, кто выполнял работы на основании гражданско-правовых договоров, привлекали к дисциплинарной ответственности.

Зачастую сельхозпредприятия заключали с гражданами договоры подряда на выполнение работ, которые носили постоянный характер и не ограничивались по объему. Такой случай был, например, в КСУП "Талица-агро", где заключили договор подряда на выполнение работ в качестве оператора машинного доения на МТФ. Похожий договор был заключен с животноводом полеводческой бригады в СХФ "Городятичи" ОАО "Любанский райагросервис".

Как правило, режим рабочего времени и сроки выплаты зарплаты у этих граждан были такими же, как и у сотрудников, работающих по трудовому договору. Однако на тех, кто работал по договору подряда, не распространялись гарантии коллективного договора предприятия о социально-трудовых правах. У них не было права на трудовые и социальные отпуска, а период работы по договору не вносился в трудовую книжку.

По результатам проверки прокурор Любанского района внес представление в адрес первого заместителя председателя Любанского райисполкома. Исполнение требований акта надзора будет проверено.-0-