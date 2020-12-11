Нарушения профилактики COVID-19 выявили в ноябре на 1,16 тыс. объектов Гомельской области

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области продолжают мониторинг в сфере профилактики коронавируса. В ноябре нарушения выявили на 1162 объектах, сообщил БЕЛТА главный государственный санитарный врач области Сергей Белый.

Главный государственный санитарный врач региона отметил, что во всех районах ежедневно проверяют, как соблюдается масочный режим в общественных местах - на рынках, в торговых центрах, магазинах, аптеках, общественном транспорте, на предприятиях, кафе и в других точках. Для этого задействованы мобильные группы. В них входят представители органов власти, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, различных ведомств. Обращают внимание и на соблюдение дистанции, наличие дезинфицирующих средств, проведение дезобработки.

"В ноябре проверили 3795 объектов, нарушения выявлены в 1162", - отметил Сергей Белый. Например, на объекте общественного питания ОДО "Лайфпит" в Гомеле не проводили влажную уборку с дезсредствами. В магазине №90 облпотребобщества в Березках Гомельского района использовали дезсредство, не обладающее вирулицидным свойством. Работники жлобинского ФОК "Металлургсоцсервис" не использовали защитные маски. В Слободском сельском клубе Петриковского района не нанесена специальная разметка для дистанцирования посетителей, не проводили утренний "фильтр" сотрудников.

По всем нарушениям госсаннадзор принял меры. В том числе выдал 970 предписаний и рекомендаций по устранению недостатков, вынес 108 требований о приостановлении или запрете производства, реализации товаров, работ, услуг. К административной ответственности за нарушение мер профилактики привлечено 77 ответственных лиц.-0-