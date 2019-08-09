Нарушения в аграрной отрасли во время уборочной выявлены в Гродненской области

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура и Комитет государственного контроля Гродненской области провели мониторинг и выявили нарушения в аграрной отрасли во время уборочной, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"Установлено, что общий темп ведения уборки в ряде случаев был снижен из-за ненадлежащей подготовки и нерационального распределения автотранспортной техники. Некоторые хозяйства не смогли обеспечить сохранность имущества, нарушили технологию хранения собранного урожая, допустили ухудшение его качества и увеличение затрат на сушку", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области. Кроме того, в ряде сельхозорганизаций не была восстановлена целостность ограждений зерносушильных комплексов, что создавало условия для хищений.

Также во время проверки выявлены нарушения трудовой дисциплины, законодательства об охране труда, в том числе требований пожарной безопасности при эксплуатации зерносушильных комплексов и сельхозтехники. К слову, во время уборочной кампании пожары зафиксированы в Островецком, Дятловском, Новогрудском и Щучинском районах. Полностью уничтожены огнем пресс-подборщик и трактор в ОАО "Агро-ГЖС" Щучинского района. В ОАО "Городечно" Новогрудского района горел зерноуборочный комбайн. При пожаре на территории зерносклада КСУП "Дворец-Агро" Дятловского района огнем повреждено 3 т семян льна.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла представление в Гродненский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, а также организовать должным образом работу, обеспечить высокую трудовую дисциплину, качество уборки и надлежащее содержание техники. Кроме того, прокуроры потребовали принципиально реагировать на каждый факт бесхозяйственности, нарушений пожарной безопасности, трудовой дисциплины, привлекать к ответственности виновных должностных лиц вплоть до освобождения от занимаемой должности.-0-