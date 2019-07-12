Нарушения в заготовке травяных кормов выявлены в АПК Гомельской области

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в заготовке травяных кормов в АПК Гомельской области во время мониторинга по подготовке и проведению уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

В отдельных хозяйствах нарушали технологии заготовки травяных кормов, не были созданы необходимые для сохранности имущества и зерна, минеральных удобрений условия. Так, работники молочно-товарной фермы в Октябрьском районе не уделили должное внимание подготовке сенажно-силосных хранилищ. Закладку сена начали, не проверив влажность и температуру траншеи, в которой были деформированы, не побелены и не продезинфицированы бетонные плиты.

С нарушением сроков и температурного режима приступили к закладке травяных кормов и на некоторых агропредприятиях Жлобинского района. В одном из складов фермы в Петриковском районе из-за ненадлежащих условий хранения слеживалось и начинало гнить зерно.

Также были выявлены нарушения в содержании крупного рогатого скота. К примеру, на отдельных фермах Октябрьского, Житковичского, Калинковичского и Жлобинского районов места содержания животных своевременно не очищали от органики. В некоторых хозяйствах для подстилки использовали льнотресту, которая не соответствовала требованиям безопасности, особенно для телят.

Прокуроры отметили и ненадлежащее состояние ограждений ряда молочно-товарных ферм, факты бесхозяйственности и складирования металлолома, неиспользуемых агрегатов, шин и других изделий на территории сельхозобъектов.

Информационную записку о выявленных нарушениях прокуратура направила в Гомельский облисполком. Предложено также принять меры по минимизации негативных последствий и повышению эффективности ведомственного контроля в сфере АПК.-0-