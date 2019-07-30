Нарушения законодательства о защите прав детей-сирот выявила прокуратура в Гродненской области

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гродненской области потребовали устранить нарушения законодательства о защите прав детей-сирот, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Несмотря на то что местные исполнительные и распорядительные органы, наделенные функциями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в целом выполняют свои задачи по устройству детей, которые остались без попечения родителей, на воспитание в семьи и принимают меры к защите их личных и имущественных прав, законных интересов, в результате проверки в регионе выявлены нарушения законодательства в этой сфере.

"В ряде районов отсутствовала четкая система контроля за защитой имущественных прав подопечных, нарушалось Положение о порядке управления имуществом подопечных. Управления или отделы образования не всегда проводили детальный анализ предоставленных опекунами и приемными родителями отчетов о расходовании целевых выплат. Как следствие, отчеты не отражали реальное положение дел, а органы опеки и попечительства не принимали мер к защите имущественных прав подопечных", - отметили в службе информации прокуратуры.

Недостатки приобрели системный характер в Мостовском районе. Там выявлено несколько фактов, когда приемные родители систематически снимали деньги со вкладов подопечных, открытых для перечисления пенсий по случаю потери кормильца. Однако они были использованы не на нужды детей.

"В некоторых случаях в управлении образования Мостовского райисполкома знали о недобросовестном отношении к имуществу подопечных, но не предъявляли требований о возмещении ущерба, причиненного несовершеннолетним, не ставили перед райисполкомом вопрос об ограничении права опекуна распоряжаться вкладом подопечного", - рассказали в прокуратуре. Согласно законодательству, пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивают через банки на их лицевые счета. Во время проверки выявлено, что пенсии нескольких детей перечислялись на карт-счета их попечителей либо на почтовое отделение связи. Из-за этого дети не могли получить обоснованный доход за хранение денег на банковском счете, а органы опеки и попечительства - проверить расходование средств подопечных.

Аналогичная ситуация зафиксирована в Берестовицком, Волковысском и Зельвенском районах. Выявлены факты расходования опекунами денежных средств на ремонтные работы, приобретение дорогостоящей бытовой техники. При этом новые предметы в опись имущества подопечных органы опеки и попечительства вносили не всегда. Не принимали достаточных мер к охране имущественных прав подопечных в Ошмянском районе: управление образования не выясняло, осталось ли после смерти родителей имущество.

В Берестовицком, Лидском, Мостовском районах не организовали должный контроль за сохранностью жилых помещений, которые принадлежат на праве собственности или находятся во владении и пользовании детей-сирот. В Сморгонском, Ивьевском, Лидском, Новогрудском, Волковысском, Щучинском районах не соблюдали периодичность обследования условий проживания детей, которые воспитываются в замещающих семьях.

В Вороновском районе по требованию прокурора отстранили от выполнения своих обязанностей опекуна, который имел судимость за умышленное преступление. Решая вопросы о передаче детей на воспитание в приемные семьи, в Волковысском районе иногда оставляли без внимания условия проживания кандидатов в приемные родители.

По результатам проверки прокуроры районов внесли 12 представлений. Прокуратура Гродненской области направила представления в Мостовский райисполком и Гродненский облисполком.-0-