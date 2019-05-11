Нарушения законодательства об обращении с отходами выявлены в Гродненской области

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области прокурорская проверка выявила нарушения законодательства об обращении с отходами в сфере ЖКХ. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры региона.

Установлено, что садоводческие товарищества, как правило, не собирали раздельно твердые коммунальные отходы. В частности. лишь 40% товариществ Гродненского района использовали контейнеры для раздельного сбора мусора. В Островецком районе контейнеры были только у одного из четырех СТ, а в Волковысском и вовсе не был организован раздельный сбор мусора.

"Повсеместно не выполнялись санитарные требования к содержанию контейнерных площадок. Например, большинство контейнеров в агрогородках Гожа и Новая Гожа, деревнях Яловщина и Гиновичи Гродненского района оказалось непригодным к использованию", - рассказали в службе информации. Кроме того, в агрогородке Липнишки Ивьевского района мусор складировали за пределами контейнерной площадки, расположенной рядом с ОАО "Ивьевская сельхозтехника", а в самом райцентре отсутствовал подъезд транспорта к площадке по улице 1 мая.

Во время проверки также выявлены многочисленные факты захоронения вторичных материальных ресурсов на полигонах твердых коммунальных отходов. В Лидском, Зельвенском, Волковысском, Слонимском, Щучинском и Новогрудском районах не выполнены целевые показатели по сбору вторичных материальных ресурсов за 2018 год.

По результатам проверки прокуроры районов внесли в исполнительные комитеты и органы ЖКХ 11 представлений, вынесли 6 предписаний. Прокуратура области направила представление в Гродненский облисполком. Исполнение актов надзора взято на контроль.-0-