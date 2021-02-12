Нарушения жилищных прав детей-сирот выявили в Гродненской области

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила соблюдение законодательства о защите жилищных прав детей-сирот. Проверки показали, что в некоторых районах есть недоработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, не должным образом был организован контроль за сохранностью жилых помещений, принадлежащих или закрепленных за детьми-сиротами. Из-за этого некоторые из них, достигнув дееспособности, так и не смогли вселиться в жилье.

"Прокуроры установили нарушения при постановке детей-сирот на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, случаи закрепления за ними жилых помещений без правовых оснований. Также выявлены факты несоблюдения требований о постинтернатном сопровождении", - отметили в прокуратуре.

Например, в Дятловском районе небрежно вели список нуждающихся в улучшении жилищных условий среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А данные, подтверждающие право лиц сиротской категории состоять на таком учете, не уточнялись с 2016 года.

Лишь после вмешательства прокуратуры восстановлен в очереди на улучшение жилищных условий учащийся Новогрудского аграрного колледжа - инвалид с детства.

"Не во всех районах своевременно решали вопросы бронирования и предоставления детям-сиротам жилых помещений в общежитиях", - рассказали в прокуратуре. Существенным упущением в этой сфере стала пассивность некоторых руководителей учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

По итогам проверки органы прокуратуры Гродненщины внесли 14 представлений.-0-