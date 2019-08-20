Нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстанавливают в Брестской и Минской областях

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия прохождения грозового фронта в населенных пунктах Минской и Брестской областей продолжают устранять аварийные бригады энергетиков, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"По состоянию на 6.00 20 августа еще продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в некоторых населенных пунктах Брестской и Минской областей", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что прошедший грозовой фронт был не таким мощным, как предыдущие. Все возникающие отключения электроэнергии устранялись в кратчайшие сроки оперативными бригадами энергетиков, которые работают круглосуточно вне зависимости от погоды.-0-