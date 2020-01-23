Нарушенное из-за ветра электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, восстановлено почти во всех населенных пунктах. Такая информация размещена в Telegram-канале ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Восстановительные работы сейчас ведутся только в двух населенных пунктах в Витебской области. Всего же из-за неблагоприятных погодных условий, которые отмечались накануне во многих районах страны, электроснабжение периодически нарушалось в 239 населенных пунктах. Они оперативно устранялись аварийными бригадами.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем по востоку страны сохранится сильный порывистый ветер. С учетом этого энергетики отслеживают ситуацию в электросетевом комплексе и готовы к оперативному устранению возможных технологических нарушений в распределительной сети.-0-