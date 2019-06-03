Нарушенные трудовые права работников ЖЭУ в Минске восстановлены

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокуратуры Партизанского района Минска восстановлены нарушенные трудовые права работников одного из жилищно-эксплуатационных участков, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

В коллективном обращении заявители сообщали, что работодатель не соблюдает их трудовые права: им систематически несвоевременно выплачивали аванс и не предоставляли ежегодные трудовые отпуска. В порядке реагирования прокуратура района провела проверку, в ходе которой нашла подтверждения этой информации.

За допущенные нарушения директор ЖЭУ привлечен к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении и в отношении самого ЖЭУ как юридического лица.-0-