Нарушенные трудовые права работников ЖЭУ в Минске восстановлены

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокуратуры Партизанского района Минска восстановлены нарушенные трудовые права работников одного из жилищно-эксплуатационных участков, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.
В коллективном обращении заявители сообщали, что работодатель не соблюдает их трудовые права: им систематически несвоевременно выплачивали аванс и не предоставляли ежегодные трудовые отпуска. В порядке реагирования прокуратура района провела проверку, в ходе которой нашла подтверждения этой информации.
За допущенные нарушения директор ЖЭУ привлечен к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении и в отношении самого ЖЭУ как юридического лица.-0-
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