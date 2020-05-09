Нас разделяют годы, но не разделяет память - Марочкова

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пусть сегодня нас разделяют годы и километры, но нас не разделяет память. Такое мнение во время празднования Дня Победы в Могилеве высказала заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова, вспоминая своих погибших в годы Великой Отечественной войны родственников.

"Мы представляем поколение, которое война затронула непосредственно: потерю испытала практически каждая белорусская семья. Моя также не стала исключением, - отметила собеседница. - Совсем недавно, буквально 2-3 года назад, благодаря интернет-сетям и обобщенному банку данных "Мемориал" я нашла своего дедушку Седнева Макара Лукича, который числился в списках пропавших без вести. Для меня стало настоящим шоком открытие, что я живу всего в 60 км от братской могилы, где он похоронен".

Судьба родственника Татьяны Марочковой сложилась трагически: в 1941 году в возрасте 34 лет мужчина был мобилизован на фронт. Спустя всего месяц после этого погиб. Более 70 лет семья не могла найти весточку о пропавшем на фронтах Великой Отечественной, а из памяти в альбоме осталась всего лишь одна фотография. Спустя годы его могилу наши в д. Высокое Чаусского района. Как признается собеседница, при мысли об этой потери становится горько вдвойне, ведь ее папа ушел из жизни так и не узнав, где покоится прах его отца.

"Я разыскала могилу деда и выполнила миссию преемственности поколений, отдала долг памяти своим родным, - сказала она. - Более того, через интернет я узнала судьбу Егоренко Екатерины Афанасьевны - родной сестры своей бабушки, которая, к моему большому сожалению, тоже погибла. Она была убита в Германии 8 мая, не дожив всего лишь день до Великой Победы. Как выяснилось, бабушка была в звании старшего лейтенанта и воевала в кавалерийских войсках, что было не характерно для женщины. Пусть сегодня нас с ней разделяют годы и километры, но нас не разделяет память".

Исходя из этих личностных, архивных, исторических семейных данных, Татьяна Марочкова пришла к выводу, что каждая семья имеет свой бессмертный полк людей, которые воевали за то, чтобы мы сейчас жили и чувствовали себя в безопасности и стабильности. Поэтому из года в год для нее даже не звучит вопрос, участвовать или нет в праздновании Дня Победы. Это дань памяти, это честь и совесть каждого - вспомнить, почтить память родственников, которые нас покинули, и быть воедино такой большой белорусской семьей, уверена собеседница.

"Спустя 75 лет День Победы стал более значимым в духовном плане, - заключила она. - Этот праздник воспитывает в нас и наших детях понимание того, что надо чтить память погибших, знать свои корни, историю своей семьи и гордиться теми победами, за которые наши предки заплатили слишком высокую цену. В связи с этим мы должны еще с большим трепетом и вниманием относиться к сегодняшним мирным завоеваниям. Это действительно значимо".-0-