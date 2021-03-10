Население Смолевичей должно вырасти к 2035 году до 50 тыс.- председатель райисполкома

10 марта, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Население города-спутника столицы Смолевичей к 2035 году должно вырасти до 50 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу правительства ознакомили с ходом реализации проекта "Город-спутник Смолевичи".

"Город-спутник предполагает строительство двух кварталов - №1, который реализуется обл- и райисполкомом, и №2 - для нуждающихся города Минска. В первом будет возведено 15 жилых многоэтажных домов, во втором - 19, - рассказал Андрей Ратомский. - У нас уже реализовано шесть домов, в этом году планируется ввести еще столько же. И три дома - в следующем. На этом наш квартал будет закончен. И будет реализовываться новый генплан - на 360 га. На территории Минска пока построен один экспериментальный дом на 192 квартиры. В этом году планируется начать еще шесть домов".

Пока квартиры предлагаются в основном многодетным семьям. Но в этом году, по словам Андрея Ратомского, с очередью этой категории нуждающихся должны уже разобраться и перейти к остальным.

Параллельно с жильем возводится и социальная инфраструктура. В каждом из кварталов будет по два детских сада на 230 мест. На территории первого такие объекты уже введены, а школа на 720 мест должна открыться в сентябре этого года.

Для маленьких минчан детский сад начнут строить в этом году, школу на 1020 мест - позже, по плану ее ввод в 2025 году.

"По генплану к 2035 году Смолевичи должны вырасти до 50 тыс. населения. Сегодня в городе проживает 21,4 тыс. Примерно за 2019-2020 годы численность населения Смолевичского района выросла на 5 тыс. и составила 51,3 тыс.", - заключил Андрей Ратомский.

Он уточнил, что увеличение населения предполагается в основном за счет маятниковой миграции, что стандартно для городов-спутников. Привлечение людей за счет открытия новых производств не является приоритетным.-0-