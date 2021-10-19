Население Витебской области за 9 месяцев заготовило 106 тыс.куб.м дров

19 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За 9 месяцев население Витебской области заготовило 106 тыс. куб.м дров, что почти на 20% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

К отопительному сезону в прошлом году в лесхозах и лесничествах Витебской области население приобрело 89 тыс. куб.м дров. В этом году потребность в данном виде топлива возросла. Как предполагают работники леса, потребители готовятся к предстоящей зиме, которая в этом году прогнозируется холодной.

Также за январь - сентябрь лесхозы и лесничества сверх того реализовали предприятиям Витебскоблтопа еще 75 тыс. куб.м дров, практически выполнив годовой план. Дополнительно на четвертый квартал гортопы заказали еще 9 тыс. куб.м. Жители области, таким образом, смогут закупать топливо и в организациях лесного хозяйства, и на предприятиях облтопа. Каждый желающий может обратиться туда с заявкой и заказать нужный объем дров. Стоимость одного куба в зависимости от породы и нахождения древесины - на лесосеке или на складе - может варьироваться от Br10 до Br28. В ГПЛХО пояснили, что в сезон особо активной лесозаготовки специализированная техника обычно задействована на многих видах работ, поэтому иногда приходится ждать выполнения заказов несколько дней.

Также следует помнить, что самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности влечет за собой административную ответственность. По ст.16.17 КоАП за такие правонарушения предусмотрен штраф. Физические лица могут понести финансовое наказание в размере от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), индивидуальный предприниматель - от 20 до 200 БВ, юрлицо - от 50 до 300 БВ.-0-