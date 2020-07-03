Наша независимость основана на заслугах поколения победителей - Заяц

3 июля, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей. Таким мнением поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время митинга на Буйничском поле в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время митинга

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц

"Сегодняшний праздник - это дань памяти тем, кто отстоял нашу страну, свободу и честь во время Великой Отечественной войны, - отметил председатель Могилевского облисполкома. - Мы находимся в священном для всей страны месте - на Буйничском поле. Здесь писались страницы бессмертной летописи Великой Победы. В памяти людей навсегда останется подвиг тех, кто в течение 23 дней показывал мужество и стойкость при защите родной земли. Отдавая дань бессмертному подвигу отцов и дедов, мы - наследники победителей - идем по пути сохранения мира и добрососедских отношений с братскими государствами. Главным приоритетом развития белорусский народ избрал мирный созидательный труд. Мы берем новые высоты и исторические рубежи, уверенно смотрим в будущее. Беларусь обрела новую политическую и экономическую реальность, уверенно вошла в мировое сообщество как суверенное государство. И наша с вами святая обязанность - сохранить, приумножить и передать потомком сильную и процветающую Беларусь".

В торжественном мероприятии приняли участие представители областной и городской исполнительной власти, трудовых коллективов, актива города, общественных организаций, депутаты, ветераны и молодежь.

Во время празднования Дня Независимости

Как отметил Леонид Заяц, история Великой Отечественной войны коснулась почти каждой белорусской семьи. "Война оставила глубокие раны в сердцах белорусов. Нашу семью она тоже не обошла стороной - близкие родственники моей матери были убиты немецко-фашистскими захватчиками. И боль от этих потерь не излечить. Мы не имеем права забыть, через какие ужасы военного времени прошли наши предки. Мы должны быть благодарны им за то, что имеем сейчас. И воспитывать будущие поколения на примерах трудового мужества и героизма наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек. Наша с вами прямая обязанность - сохранить наше счастливое и мирное настоящее и развить это так, чтобы по праву называться настоящими людьми. Я горжусь своей страной, ее историей и жителями. С праздником, родная Беларусь!"-0-

Фото Олега Фойницкого