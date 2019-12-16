"Наша земля богата славными традициями и талантами"

Председатель Дятловского райисполкома Александр Дубовик в разговоре с корреспондентом "7 дней" не раз акцентировал внимание на том, что на Дятловщине живут трудолюбивые люди и ему есть на кого опереться. За последние годы сложился крепкий костяк руководителей. Сегодня беседуем с главой района об экономических показателях, успехах и надеждах, с которыми будут встречать жители его малой родины наступающие новогодние праздники.

А.Д. – Этот год был насыщен разными событиями. Но главными наиболее ярким стало празднование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В нашем районе прошло более десятка социально значимых акций и мероприятий: "Автографы Победы", "Армейский чемоданчик", мини-проекты "Живая память", "Письмо Победителю". Впервые был дан старт новому тематическому проекту "75 дней до Победы". Что важно – эти мероприятия прошли на территории всех 10 сельских Советов и в Дятлово. Мы написали послание потомкам, упаковали его в настоящую военную гильзу и передали 9 Мая на хранение в районный музей с надписью "Капсулу вскрыть и зачитать послание в 2045 году – в год 100-летия Великой Победы".

– "І хлебам вітаем, і песняй" – под таким девизом прошли недавно ваши районные "Дажынкi". Что запомнилось гостям и участникам праздника?

А.Д. – Этот праздник для нас главный в году. Сельское хозяйство всегда занимало значимое место в экономике Дятловщины. Собран хороший урожай. Валовый сбор зернобобовых составил 55,4 тыс. тонн, или 160% к уровню 2018 года, средняя урожайность 34 ц/га (+9 ц/га). Валовый сбор рапса – 5,6 тыс. тонн (137% к уровню 2018 г), кукурузы – 9,2 тыс. тонн (159%) при средней урожайности 126 ц/га. Урожайность сахарной свеклы выросла на 75 ц/га и составила 521 ц/га. Продукция выращивания свиней достигла 2,2 тыс. тонн, рост – 163%. Каждый из тружеников села внес свою лепту, и мы от всей души чествовали победителей на "Дажынках". Прошел праздничный концерт и выставка-конкурс "Щедрая осень": выбирали лучший сноп, овощную корзину и каравай из муки нового урожая, а также лучший набор овощей-великанов. Аграрии приятно порадовали дятловчан и жителей района.

– С какими показателями в производственной сфере встречает Дятловщина новый 2020 год? Удалось ли осуществить планы и начинания в народном хозяйстве?

А.Д. – Индекс физического объема производства промышленной продукции за январь-сентябрь 2019 года составил 105,4%, темп роста валовой продукции в сельскохозяйственных организациях – 11,8%, валовой продукции животноводства – 107,4%, в растениеводстве – 117,2%. Наибольший вклад в объем производства промышленной продукции внесли такие предприятия, как Дятловская сельхозтехника (335,3%), Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь" (108,2%), Новоельнянский комбинат хлебопродуктов (100,9%).

Валообразующим хозяйством в отрасли сельского хозяйства является ОАО "Гранит-Агро", в общей структуре занимает 31,5%. Темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах 2018 года составил /123,4%.

– Радуют ли цифры по экспорту? С кем из партнеров налажены крепкие торгово-экономические связи?

А.Д. – Экспорт товаров по району за 9 месяцев года составил 22,7 млн долларов США, или 125,3% к аналогичному периоду 2018 года. Внешнеторговое положительное сальдо – 10,6 млн долларов США. Основная доля по экспорту товаров в организациях района приходится на ОАО "Дятловский сыродельный завод" (71%).

Субъектами малого и среднего бизнеса за январь–сентябрь 2019 года отгружено продукции за пределы Республики Беларусь на сумму 4967 тыс. долларов США, что составляет 21,8% в объеме экспорта района. Диверсификация экспорта товаров по району сложилась в следующем соотношении: государства – члены ЕАЭС – 74,6% в экспорте района, в страны ЕС – 16,7%, на рынки иных стран – 8,7%.

Предприятиями района продукция экспортировалась в 14 зарубежных стран, среди которых Россия, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Украина, Китай. Наиболее важным по-прежнему является российский рынок, куда за 9 месяцев 2019 года поставлено продукции на сумму 16,9 млн долларов (128,4% к уровню аналогичного периода прошлого года). Удельный вес экспортных поставок в Российскую Федерацию в экспорте района составляет 74,6%.

– Культурная жизнь района, как видно из СМИ, тоже интересна и разнообразна. Прошла информация о том, что в 2020 году планируете установить памятник гетману Константину Острожскому, основателю Дятлово?

А.Д. – Наша земля богата своими славными традициями и талантливыми людьми. С древнейших времен люди селились на берегах рек Неман, Щара, Молчадь, Ятранка. В начале XVI века Константин Острожский построил деревянный замок-крепость, который некоторое время имел важное оборонительное значение, в документах упоминается как "Двор Здзецела". Недаром его образ взят за основу современного герба города. Дятловским районным исполнительным комитетом принято решение и объявлен конкурс эскизных проектов памятника Константину Острожскому. Установка памятника основателю Дятлово планируется в 2023 году – в год 525-летия города.

– С какими бы словами вы обратились к тем, кто никогда не был в Дятлово?

А.Д. – Район известен не только великолепными пейзажами и героической историей. Богата Дятловщина и культурными традициями. Издревле в мире и согласии здесь жили и живут белорусы, русские, поляки, украинцы, литовцы, представители других национальностей.

Я искренне надеюсь, что вам будет интересно узнать о производственно-техническом потенциале района, истории края и его людях. Сердечно приглашаем посетить Дятловщину. Будем рады видеть вас нашими партнерами и друзьями!

Ангелина СВЕТЛОВА, газета "7 Дней"

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА