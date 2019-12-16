"Наша земля богата славными традициями и талантами"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:04 Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Кировской области обсудят 19-20 декабря Экономика
12:03 Теплая погода ожидается на этой неделе в Беларуси Общество
11:59 Белгосфилармония приглашает стать участниками новогодних приключений игрушек Афиша
11:52 Белорус Виталий Михайлов занял 10-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Нагано Спорт
11:50 Два человека погибли в Гомельской области за выходные из-за неосторожности при курении Происшествия
11:48 До +9°С будет в Беларуси 17 декабря Общество
11:45 Мужчина открыл стрельбу в московском метро В мире
11:40 Где в Минске посмотреть на новогоднюю открытку в дополненной реальности Общество
11:35 Как жильцам одеть дом в термошубу Общество
11:31 Профсоюзы Гомельской области на новогодние поздравления детей направят более Br180 тыс. Регионы
11:17 Житель Молодечно уехал на работу в Польшу и пропал Происшествия
11:03 Саблист Степан Коваль выиграл бронзу этапа Европейского кадетского цикла в Австрии Спорт
10:59 Обладатели премии "Лидер потребительского рынка – 2019" осваивают новые направления и внедряют инновации Общество
10:57 "За пять лет 16 млн нарушений" - Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности Президент
10:53 Президент Кыргызстана подписал закон о запрете добычи урана и тория В мире
10:42 Парень привез из России в Мозырь полкило психотропа Происшествия
10:40 В Орше пропала 16-летняя девушка Происшествия
10:37 Девять домов для многодетных семей планируют ввести в Гомельской области в декабре Регионы
10:27 В Оршанском районе мужчина погиб из-за неосторожности при курении в доме Происшествия
10:22 Во Франции из-за шторма погибли три человека В мире
10:21 Прощание с Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря в здании крытого катка парка Горького Общество
10:18 В Беларуси объявлен литературный конкурс "Нашей Победе - 75!" Общество
10:16 Лукашенко: дружественные связи Беларуси и Казахстана будут и впредь укрепляться Президент
10:15 Лукашенко: Беларусь стремится к существенной активизации отношений с Бахрейном Президент
10:10 Пенсионеры в Японии стали надевать экзоскелеты Технологии
09:53 Лучших знатоков ПДД среди студентов определят на олимпиаде в Гомеле Регионы
09:52 "Белавиа" пополнила флот новым Embraer-195 Экономика
09:51 Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней Экономика
09:34 Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 40-е место на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Спорт
09:30 Волшебство по-серьезному: феерический новогодний праздник прошел в "Дана Молл" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
16 декабря 2019, 11:32

"Наша земля богата славными традициями и талантами"

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Все оттенки яркого
"Не хуже, чем в городе"

Председатель Дятловского райисполкома Александр Дубовик в разговоре с корреспондентом "7 дней" не раз акцентировал внимание на том, что на Дятловщине живут трудолюбивые люди и ему есть на кого опереться. За последние годы сложился крепкий костяк руководителей. Сегодня беседуем с главой района об экономических показателях, успехах и надеждах, с которыми будут встречать жители его малой родины наступающие новогодние праздники.

А.Д. – Этот год был насыщен разными событиями. Но главными наиболее ярким стало празднование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В нашем районе прошло более десятка социально значимых акций и мероприятий: "Автографы Победы", "Армейский чемоданчик", мини-проекты "Живая память", "Письмо Победителю". Впервые был дан старт новому тематическому проекту "75 дней до Победы". Что важно – эти мероприятия прошли на территории всех 10 сельских Советов и в Дятлово. Мы написали послание потомкам, упаковали его в настоящую военную гильзу и передали 9 Мая на хранение в районный музей с надписью "Капсулу вскрыть и зачитать послание в 2045 году – в год 100-летия Великой Победы".

– "І хлебам вітаем, і песняй" – под таким девизом прошли недавно ваши районные "Дажынкi". Что запомнилось гостям и участникам праздника?

А.Д. – Этот праздник для нас главный в году. Сельское хозяйство всегда занимало значимое место в экономике Дятловщины. Собран хороший урожай. Валовый сбор зернобобовых составил 55,4 тыс. тонн, или 160% к уровню 2018 года, средняя урожайность 34 ц/га (+9 ц/га). Валовый сбор рапса – 5,6 тыс. тонн (137% к уровню 2018 г), кукурузы – 9,2 тыс. тонн (159%) при средней урожайности 126 ц/га. Урожайность сахарной свеклы выросла на 75 ц/га и составила 521 ц/га. Продукция выращивания свиней достигла 2,2 тыс. тонн, рост – 163%. Каждый из тружеников села внес свою лепту, и мы от всей души чествовали победителей на "Дажынках". Прошел праздничный концерт и выставка-конкурс "Щедрая осень": выбирали лучший сноп, овощную корзину и каравай из муки нового урожая, а также лучший набор овощей-великанов. Аграрии приятно порадовали дятловчан и жителей района.

– С какими показателями в производственной сфере встречает Дятловщина новый 2020 год? Удалось ли осуществить планы и начинания в народном хозяйстве?

А.Д. – Индекс физического объема производства промышленной продукции за январь-сентябрь 2019 года составил 105,4%, темп роста валовой продукции в сельскохозяйственных организациях – 11,8%, валовой продукции животноводства – 107,4%, в растениеводстве – 117,2%. Наибольший вклад в объем производства промышленной продукции внесли такие предприятия, как Дятловская сельхозтехника (335,3%), Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь" (108,2%), Новоельнянский комбинат хлебопродуктов (100,9%).

Валообразующим хозяйством в отрасли сельского хозяйства является ОАО "Гранит-Агро", в общей структуре занимает 31,5%. Темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах 2018 года составил /123,4%.

– Радуют ли цифры по экспорту? С кем из партнеров налажены крепкие торгово-экономические связи?

А.Д. – Экспорт товаров по району за 9 месяцев года составил 22,7 млн долларов США, или 125,3% к аналогичному периоду 2018 года. Внешнеторговое положительное сальдо – 10,6 млн долларов США. Основная доля по экспорту товаров в организациях района приходится на ОАО "Дятловский сыродельный завод" (71%).

Субъектами малого и среднего бизнеса за январь–сентябрь 2019 года отгружено продукции за пределы Республики Беларусь на сумму 4967 тыс. долларов США, что составляет 21,8% в объеме экспорта района. Диверсификация экспорта товаров по району сложилась в следующем соотношении: государства – члены ЕАЭС – 74,6% в экспорте района, в страны ЕС – 16,7%, на рынки иных стран – 8,7%.

Предприятиями района продукция экспортировалась в 14 зарубежных стран, среди которых Россия, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Украина, Китай. Наиболее важным по-прежнему является российский рынок, куда за 9 месяцев 2019 года поставлено продукции на сумму 16,9 млн долларов (128,4% к уровню аналогичного периода прошлого года). Удельный вес экспортных поставок в Российскую Федерацию в экспорте района составляет 74,6%.

– Культурная жизнь района, как видно из СМИ, тоже интересна и разнообразна. Прошла информация о том, что в 2020 году планируете установить памятник гетману Константину Острожскому, основателю Дятлово?

А.Д. – Наша земля богата своими славными традициями и талантливыми людьми. С древнейших времен люди селились на берегах рек Неман, Щара, Молчадь, Ятранка. В начале XVI века Константин Острожский построил деревянный замок-крепость, который некоторое время имел важное оборонительное значение, в документах упоминается как "Двор Здзецела". Недаром его образ взят за основу современного герба города. Дятловским районным исполнительным комитетом принято решение и объявлен конкурс эскизных проектов памятника Константину Острожскому. Установка памятника основателю Дятлово планируется в 2023 году – в год 525-летия города.

– С какими бы словами вы обратились к тем, кто никогда не был в Дятлово?

А.Д. – Район известен не только великолепными пейзажами и героической историей. Богата Дятловщина и культурными традициями. Издревле в мире и согласии здесь жили и живут белорусы, русские, поляки, украинцы, литовцы, представители других национальностей.

Я искренне надеюсь, что вам будет интересно узнать о производственно-техническом потенциале района, истории края и его людях. Сердечно приглашаем посетить Дятловщину. Будем рады видеть вас нашими партнерами и друзьями!

Ангелина СВЕТЛОВА, газета "7 Дней"

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Профсоюзы Гомельской области на новогодние поздравления детей направят более Br180 тыс.
Фото из архива Девять домов для многодетных семей планируют ввести в Гомельской области в декабре
Фото из архива Лучших знатоков ПДД среди студентов определят на олимпиаде в Гомеле
На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни
Фото из архива Более 1,5 тыс. единиц городского транспорта закупят в Минске к 2022 году
Во время телемарафона Около Br60 тыс. собрал благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца"
Главное
Александр Лукашенко "За пять лет 16 млн нарушений" - Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности
ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси
Хоккеисты Австрии стали победителями молодежного ЧМ в Минске
"Сидней Люкс": жилье чемпионского уровня!
Топ-новости
В Беларуси объявлен литературный конкурс "Нашей Победе - 75!"
Волшебство по-серьезному: феерический новогодний праздник прошел в "Дана Молл"
До +9°С будет в Беларуси 17 декабря
Обладатели премии "Лидер потребительского рынка – 2019" осваивают новые направления и внедряют инновации
Студенты БГМУ разработали приложение - помощник врача при чрезвычайной ситуации
Как жильцам одеть дом в термошубу
На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни
Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске
Прощание с Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря в здании крытого катка парка Горького
Хоккеисты сборной Беларуси победили датчан в заключительной встрече молодежного ЧМ в Минске
Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет
Житель Молодечно уехал на работу в Польшу и пропал
Из двух тысяч бутылок - скамейка: инженеры из Минска внедряют необычный способ утилизации пластика
Законопроект о донорстве крови могут внести в парламент в 2020 году - Макарина-Кибак
Международный инвестор заинтересован в покупке Красносельского цементного завода - ЕБРР
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.