Наставник в погонах

Накануне 85-й годовщины со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Беларуси мы отправились в гости к старшему инспектору ИДН Заводского РУВД Минска майору милиции Анжеле Радевич и узнали о том, почему некоторых родителей не страшит расставание с родными детьми и как инспектор объясняет сыну и дочке, что такое хорошо и что такое плохо?

Родители бывают разные

В школьные годы Анжела Анатольевна не мечтала о звездах на погонах. Хотела быть учителем. Но судьба совершила резкий вираж и привела ее… в одно из столичных училищ, где наша героиня получила специальность оператора ЭВМ. А следом произошел еще один крутой поворот.

"Узнала, что по моей специальности есть вакансия в экспертно-криминалистической службе Заводского РУВД города Минска, - вспоминает майор милиции. - В обязанности входила работа с компьютерной программой, составляющей фотороботы. Решила попробовать".

Прошла аттестацию, работала младшим инспектором административной практики, окончила заочное отделение Минской специальной средней школы МВД. Стала офицером, получила диплом Могилевского института МВД. Как признается наша собеседница, не успела оглянуться, как заработала двадцатипятилетний общий трудовой стаж в милиции и двенадцатилетний в инспекции по делам несовершеннолетних. Так судьба частично реализовала ее подростковую мечту. Ведь инспектор ИДН для многих школьников и родителей - главный наставник.

Многие полагают, что в обязанность сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних входит исключительно работа с детьми и подростками. Конечно, этому направлению уделяют много времени и внимания. Но есть и еще одна составляющая. "Я работаю непосредственно с нерадивыми родителями, которые в силу разных причин лишаются сыновей или дочерей, становясь обязанными лицами по декрету № 18, - пояснила собеседница. - Профилактика, беседы, предупреждение о последствиях - мы используем разные методы, чтобы достучаться до пап и мам. Но, несмотря на все усилия, из опыта моей практики, с годами работы в этом направлении меньше не становится".

За десятилетия службы Анжела Анатольевна увидела разных родителей. "Одни считали: в том, что из семьи забрали детей, виноваты все кругом, но только не они, - рассказывает старший инспектор. - Едва ли не с гордостью говорили, мол, да, пьем. Но ведь все пьют! Все так живут. Но есть и другой тип. Те, которые признают, что виноваты, и стараются выполнить рекомендованный план, исправить ситуацию. Вся наша работа направлена на то, чтобы вернуть ребенка в семью. Ни у кого нет цели лишить родителей прав. Но чтобы не произошло страшное, в течение шести месяцев с момента изъятия папы и мамы должны взяться за голову. Много это или мало? Каждый решает сам. И не всегда выбор происходит в пользу ребенка. Кто-то считает - это большой срок, убеждает себя, что все успеет: погулять, выпить с друзьями-соседями, посетить нарколога, найти работу. Только уже на комиссии буквально хватаются за голову. Но таких историй, к счастью, гораздо меньше, чем положительных примеров. В большинстве случаев дети возвращаются в семьи, а некоторые взрослые даже восстанавливаются в родительских правах".

На вопрос о том, как она объясняла своим детям, чего не следует делать, Анжела Анатольевна ответила: "Я никогда и ничего им не запрещала. Но всегда объясняла, почему определенных вещей делать не стоит, какие последствия могут иметь их действия". Фото Александры Дудетской

"Дома не командую"

…Конечно, каждому человеку, который сталкивается с такими непростыми судьбами, нужен свой уголок тепла, любви и спокойствия. И у нашей героини есть такое место. Ее крепость - дом, в стенах которого всегда витает запах ароматного чая и свежей выпечки. А членов семьи и гостей встречает ласковая собака Бара.

Муж Анжелы Анатольевны Дмитрий - прапорщик милиции. Женщина признается, люди часто спрашивают: а удается ли ей в звании майора все делать на равных с супругом-прапорщиком и не командовать? Ответ у нее всегда один: "Это на работе я майор и милиционер, а дома - счастливая жена и заботливая мама. Надо уметь разграничивать эти сферы жизни".

В семье Радевич двое детей: 21-летняя Валерия и 14-летний Роман. Ребята рассказали, в их доме никогда не использовался ремень в качестве устрашения, да и голос родители повышали редко.

- А вот мамино порицание было очень сложно вынести, - добавляет Лера. - Не хотелось разочаровывать тех, кто в тебя безоговорочно верит.

Отвечая на вопрос о том, как она объясняла своим детям, чего не следует делать, Анжела Анатольевна на минуту задумывается: "Я никогда и ничего им не запрещала. Но всегда объясняла, почему определенных вещей делать не стоит, какие последствия могут иметь их действия. Наверное, это правильная методика, так как дети меня ни разу не подводили. Кстати, недавно в поликлинике была свидетельницей одной показательной ситуации. Молодая мама, не отрываясь от телефона, делала замечания сыну из разряда: "Не бегай", "Не мешай". Конечно, мальчишка ее не слушал. А ведь стоило всего-то убрать телефон и поговорить с сыном, объяснить, почему так делать не надо".

Глядя с любовью на Леру и Рому, наша героиня подчеркивает, что главные составляющие в воспитании детей - это доверие, общение и обсуждение возникающих вопросов на равных.

- Каждый вечер мы разговариваем друг с другом. Узнаем, как прошел день, есть ли какие-то проблемы? Что случилось? Что нового? Конечно, такая беседа не занимает несколько часов, но мы всегда знаем, что происходит в жизни друг у друга. Призываю всех родителей уделять больше внимания своим детям, общаться и интересоваться их миром, - подытожила Анжела Радевич.

Виктория АПАНАСЁНОК, 7 Дней

Фото Оксаны МАНЧУК