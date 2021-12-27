Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор коррекционному центру в Полоцке

27 декабря, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) Полоцкого района с наступающими праздниками и вручила руководителю учреждения образования сертификат на телевизор, передает корреспондент БЕЛТА.
Гости центра побывали на новогоднем празднике, который организовали для ребятишек педагоги. Песни, танцы, игры, конкурсы никого не оставили равнодушными. Мальчикам и девочкам нужно было вместе с героями представления пройти испытания: отгадать загадки коварного Гринча, найти номер телефона Деда Мороза, а затем помочь зимнему волшебнику и его внучке Снегурочке зажечь огни на новогодней елке.
Всего в ЦКРОиР - 84 воспитанника до 18 лет, у них имеются тяжелые множественные нарушения. Здесь организована работа по ранней комплексной помощи детям до 3 лет. Мальчики и девочки обучаются в 3 дошкольных группах и 4 специальных классах. Учебный процесс выстроен по особой программе. Основной акцент делается на социализацию детей с особенностями психофизического развития.
"Этот праздник нужен, несомненно, нашим детям, но он нужен и нам. В такие мгновения мы можем в полной мере ощутить себя счастливыми, потому что мы рядом с детьми. Я каждый раз получаю заряд энергии, когда общаюсь с ребятами. Акция "Наши дети", которую в свое время инициировал Президент Беларуси Александр Лукашенко, по всей стране находит огромную поддержку. Здесь, в коррекционном центре, педагоги делают большое дело, заботятся о детях, применяют инновационные методы обучения. Поздравить с наступающими праздниками хотелось бы и родителей, ведь воспитывать детей - это, пожалуй, самая сложная работа. И еще хочу пожелать счастья мальчикам и девочкам, чтобы они росли здоровыми, любили свою страну, гордились ею", - отметила Наталья Кочанова.
К марафону добрых дел присоединилась и местная власть. Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович вручил коррекционному центру сертификат на Br3 тыс., которые пойдут на укрепление материально-технической базы учреждения образования.-0-
Фото Александра Хитрова