Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор коррекционному центру в Полоцке

27 декабря, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) Полоцкого района с наступающими праздниками и вручила руководителю учреждения образования сертификат на телевизор, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова во время акции

Гости центра побывали на новогоднем празднике, который организовали для ребятишек педагоги. Песни, танцы, игры, конкурсы никого не оставили равнодушными. Мальчикам и девочкам нужно было вместе с героями представления пройти испытания: отгадать загадки коварного Гринча, найти номер телефона Деда Мороза, а затем помочь зимнему волшебнику и его внучке Снегурочке зажечь огни на новогодней елке.

Всего в ЦКРОиР - 84 воспитанника до 18 лет, у них имеются тяжелые множественные нарушения. Здесь организована работа по ранней комплексной помощи детям до 3 лет. Мальчики и девочки обучаются в 3 дошкольных группах и 4 специальных классах. Учебный процесс выстроен по особой программе. Основной акцент делается на социализацию детей с особенностями психофизического развития.

"Этот праздник нужен, несомненно, нашим детям, но он нужен и нам. В такие мгновения мы можем в полной мере ощутить себя счастливыми, потому что мы рядом с детьми. Я каждый раз получаю заряд энергии, когда общаюсь с ребятами. Акция "Наши дети", которую в свое время инициировал Президент Беларуси Александр Лукашенко, по всей стране находит огромную поддержку. Здесь, в коррекционном центре, педагоги делают большое дело, заботятся о детях, применяют инновационные методы обучения. Поздравить с наступающими праздниками хотелось бы и родителей, ведь воспитывать детей - это, пожалуй, самая сложная работа. И еще хочу пожелать счастья мальчикам и девочкам, чтобы они росли здоровыми, любили свою страну, гордились ею", - отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова во время акции

К марафону добрых дел присоединилась и местная власть. Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович вручил коррекционному центру сертификат на Br3 тыс., которые пойдут на укрепление материально-технической базы учреждения образования.-0-

Фото Александра Хитрова