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24 августа 2021, 17:44

Наценка до 350% - КГК Витебской области выявил необоснованное посредничество при закупках

Фото из архива
Фото из архива
24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области принял меры по пресечению необоснованного посредничества при закупках в госсекторе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

Во время проверки выявили факты приобретения продуктов питания, стройматериалов и другой продукции через цепочки посредников бюджетными организациями сферы образования, здравоохранения, предприятиями ЖКХ, строительства, АПК. Излишние траты на оплату наценки посредников негативно влияют на экономику предприятий и региона.

"В 2020 году рядом бюджетных учреждений области закупка мясных продуктов осуществлялась у минского предприятия, которое приобретало их через цепь посредников с наценкой до 95%. Поставским и Сенненским центрами по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупка вафель "Витоша" осуществлялась не напрямую у местного производителя (витебской фабрики "Витьба". - Прим. БЕЛТА), а также через цепочку посредников. Аналогично предприятия ЖКХ Бешенковичского, Браславского, Лепельского, Миорского, Оршанского районов и Новополоцка, не изучив возможность приобретения стройизделий и оборудования непосредственно у изготовителя, приобретали его у посредников, переплачивая до полутора раз от цен производителей. По оценке КГК, общая сумма излишних расходов только за 2020 год составила не менее Br300 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Покупка сельхозрганизациями Витебской области в 2019-2020 годах у посредников семян кукурузы, озимой ржи, шин с наценкой до 350% привела к увеличению себестоимости продукции от 23% до 88%, а по некоторым позициям - в два раза.

КГК региона внес Витебскому облисполкому и местным органам власти предложения по усилению контроля за закупками подведомственных организаций через посредников. Вопрос находится на постоянном контроле ведомства.-0-
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