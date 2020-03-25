Национальная библиотека запустит бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с коронавирусом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси запустит на своем здании бегущую строку со словами поддержки итальянскому народу в знак солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе связей с общественностью НББ.

"По инициативе МИД 26 марта на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки можно будет увидеть графический рисунок "Беларусь солидарна с итальянским народом", - рассказали в НББ.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее COVID-19 распространился более чем на 190 стран и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Одной из наиболее неблагополучных остается ситуация в Италии, ставшей главным очагом коронавируса в Европе. Как сообщили 24 марта итальянские власти, за сутки число умерших в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, и его последствий составило 743 человека. При этом в целом по стране темпы распространения инфекции продолжают немного снижаться. С 10 марта по всей Италии введены жесткий карантин и ограничения на передвижение населения. Срок их действия, который пока рассчитан до 3 апреля, будет продлен.-0-