Национальная филателистическая выставка открылась в Бресте

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия X Национальной филателистической выставки "Белфила-2019". Мероприятие, посвященное тысячелетию областного центра, пройдет с 4 по 8 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция развернулась в кинотеатре "Беларусь" на улице Советской. В мероприятии принимают участие филателисты из 16 стран. Помимо белорусов свои коллекции представили их единомышленники из Бразилии, Германии, Израиля, Ирландии, Португалии, США и других стран. На тематических стендах представлены марки, конверты и другая почтовая продукция.

Министр связи и информатизации Константин Шульган в своем вступительном слове отметил, что открытие выставки является достойным культурным событием в преддверии празднования тысячелетия Бреста. "Филателию можно назвать творчеством. Она проявляет тягу к искусству, вызывает у человека желание изучать свою историю и зарубежных стран. Такие мероприятия позволяют увлеченным филателией людям пообщаться между собой и показать другим плоды своего труда", - сказал министр.

К открытию юбилейной выставки были подготовлены почтовый блок, конверт первого дня и специальный штемпель "1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста", а также художественный маркированный конверт и памятный штемпель "Х Национальная филателистическая выставка "Белфила-2019". На почтовой продукции изображены основные достопримечательности областного центра. Сегодня состоялась церемония специального гашения.

"Здорово, что в программе подготовки к тысячелетию города есть место не только для больших массовых мероприятий, но и для таких камерных. Мы благодарны организаторам за решение впервые провести эту международную выставку в Бресте. Хочу заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы наш город как можно чаще был на почтовых марках как положительный пример архитектуры, ярких славных дел", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В частности, на почтовом блоке изображены железнодорожный вокзал Бреста, храмы города, памятник тысячелетию, Холмские ворота Брестской крепости. Эксклюзивность марке добавляет использование технологии дополнительной реальности. При наведении на нее камеры смартфона (предварительно нужно скачать специальное мобильное приложение) на экране появляется фигурка брестского фонарщика. "Безусловно, такие элементы повышают интерес к почтовой продукции. Можно использовать не только изображение, но и добавить текстовые файлы, чтобы была возможность прочитать дополнительную информацию", - добавил Константин Шульган.-0-

Фото Вадима Якубёнка