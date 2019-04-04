Национальному парку "Припятский" передадут акции ОАО "Агро-Лясковичи"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному природоохранному учреждению "Национальный парк "Припятский" будут переданы акции ОАО "Агро-Лясковичи". Соответствующее постановление Совета Министров от 2 апреля 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о безвозмездной передаче 21 824 995 простых акций ОАО, находящихся в собственности государства, номинальной стоимостью Br1.

Государственному комитету по имуществу и Управлению делами Президента принять меры по реализации данного постановления, говорится в документе.

ОАО "Агро-Лясковичи" - агропромышленное предприятие в Петриковском районе Гомельской области. Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур; производство и переработка молока, производство мяса. -0-