Национальному парку "Припятский" передадут акции ОАО "Агро-Лясковичи"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному природоохранному учреждению "Национальный парк "Припятский" будут переданы акции ОАО "Агро-Лясковичи". Соответствующее постановление Совета Министров от 2 апреля 2019 года сегодня официально опубликовано на
Речь идет о безвозмездной передаче 21 824 995 простых акций ОАО, находящихся в собственности государства, номинальной стоимостью Br1.
Государственному комитету по имуществу и Управлению делами Президента принять меры по реализации данного постановления, говорится в документе.
ОАО "Агро-Лясковичи" - агропромышленное предприятие в Петриковском районе Гомельской области. Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур; производство и переработка молока, производство мяса. -0-
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