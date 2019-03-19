Национальную квалификацию на чемпионат мира по по брейк-дансу проведут в Минске 23 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную квалификацию на первый официальный чемпионат мира по брейк-дансу проведут 23 марта в центральном атриуме ТЦ "Столица" в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "Белорусская федерация брейк-данса" Александр Войнов.

"На данный момент подано около 200 заявок. Квалификация предполагает четыре номинации с сольными выступлениями детей до 10 лет и 15 лет (включительно), а также девушек и парней от 16 лет, но только две последние из них являются отборочными. Так, занявшие первое место в номинациях "Соло девушки 16+" и "Соло парни 16+" попадают в официальную сборную команды Беларуси по брэйкингу и будут представлять нашу страну на чемпионате мира", - рассказал Александр Войнов.

Оценивать выступления будет профессиональное жюри. "Дети участвуют в отборе для получения рейтинговых баллов и опыта. Кроме того, для них подготовлены призы и подарки от партнеров", - отметил председатель общественного объединения.

Первый в истории официальный чемпионат мира по брейк-дансу состоится 23 июня в китайском городе Нанкин. "По регламенту проведения мирового форума каждая страна отправляет двух парней и двух девушек для соревнований по системе один на один. При этом организаторы оставляют за собой право выбора второго члена команды", - пояснил Александр Войнов.

Он добавил, что партнером по проведению национальной квалификации на чемпионат мира по брейк-дансу выступает Белорусский республиканский союз молодежи и другие заинтересованные организации.- 0-