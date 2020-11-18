Национальный аэропорт Минск начал обработку самолетов против обледенения

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск начали проводить предполетный процесс деайсинга - противообледенительной обработки воздушных судов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"В зимний период, особенно в снегопад, воздушные суда перед взлетом обрабатывают специальными составами. Конструкция и форма самолета идеально обеспечивают полет. Но если образуется наледь, снег или иней, то аэродинамика ухудшается, а покрытые снегом датчики могут исказить данные. Чтобы избежать печальных последствий, проводится противообледенительная обработка воздушных судов", - рассказали в пресс-службе.

Национальный аэропорт Минск для проведения этой процедуры применяет две высокотехнологичные спецмашины Elephant Beta-15, которые положительно зарекомендовали себя во всем мире и не имеют аналогов в Беларуси.

"Отличительная особенность спецмашин - внедренные передовые технологии, которые обеспечивают значительную экономию расхода противообледенительной жидкости и сокращение времени обработки самолетов", - отметили в аэропорту.

Машина для деайсинга оборудована телескопически выдвигающейся на высоту до 24 м стрелой с форсунками на конце для распыления противообледенительной жидкости, а на конце стрелы имеются специальные мягкие датчики. Если они коснутся корпуса, машина сразу остановится, чтобы не повредить обшивку самолета, что позволяет обслуживать любые типы воздушных судов.

Персонал по наземному обслуживанию самолетов аэропорта во время подготовки к осенне-зимнему периоду прошел соответствующее повышение квалификации и отработал практические навыки, что позволяет проводить процедуру противообледенительной обработки в среднем за 15 минут. "Высокий уровень качества работ по деайсингу является ключевым фактором, обеспечивающим безопасность полетов в зимних условиях", - подчеркнули в пресс-службе.-0-