Национальный аэропорт Минск проверил готовность спецтехники к весенне-летнему периоду

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск проведена проверка готовности спецтехники к работе в весенне-летний период, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт воздушной гавани.

Цели данного смотра спецтехники - проверить готовность и техническое состояние спецтранспорта, предназначенного для содержания аэродрома в весенне-летний период, обеспечить высокий уровень безопасности полетов.

"Готовность спецтехники аэропорта к весенне-летней навигации подтвердила специальная комиссия, уделив особое внимание оснащенности транспорта и радиомаякам зонального наблюдения за техникой на аэродроме. В весенне-летний сезон для эксплуатационного содержания аэродрома будет задействовано 18 единиц спецтранспорта. Парк специальной техники состоит из машин для очистки искусственных покрытий аэродрома, поливомоечных машин, подметально-вакуумной машины Brock, автогрейдера и другой техники", - говорится в сообщении.

За последние пять лет техническая база службы спецтранспорта воздушной гавани Минска обновилась на 70%. Кстати, снегоуборочный отвал снят не во всех машинах на случай изменения погоды и осадков в виде снега, добавили в аэропорту.-0-