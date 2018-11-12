Национальный аэропорт Минск встретил четырехмиллионного пассажира

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск обслужил четырехмиллионного пассажира с начала 2018 года, сообщили БЕЛТА в аэропорту.
"Сегодня в Национальном аэропорту Минск был обслужен 4-миллионный пассажир с начала 2018 года. Им оказался пассажир рейса №B2861/HY7709 Минск-Прага авиакомпании "Белавиа", - отметили в аэропорту.
По сравнению с 2017-м в этом году Национальный аэропорт обслужил четырехмиллионного пассажира на месяц раньше (тогда юбилейного пассажира встретили 19 декабря).
Трехмиллионный пассажир был обслужен в Национальном аэропорту Минск 30 августа 2018 года.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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