10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск встретил четырехмиллионного пассажира с начала года, сообщили БЕЛТА в аэропорту.
"Накануне, 9 октября, мы обслужили своего четырехмиллионного пассажира нынешнего года. Им оказался пассажир рейса №BRU8923 Минск-Шарм-эль-Шейх авиакомпании "Белавиа", - отметили в аэропорту.
По сравнению с 2018-м в этом году в Национальном аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира на месяц раньше (тогда это случилось 12 ноября).
По данным авиапредприятия, в сентябре аэропорт обслужил более 501,8 тыс. человек, прирост составил 11%. Количество пассажиров, обслуженных в январе-сентябре текущего года превысило 3 млн 887 тыс., что на 11,8% больше прошлогоднего показателя.
За сентябрь Национальный аэропорт Минск обслужил 2602 самолетовылета, что на 10,5% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев нынешнего года авиапредприятие обслужило около 21,6 тыс. самолетовылетов - на 9,5% больше прошлогоднего показателя.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-