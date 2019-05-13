Национальный этап всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников пройдет в Минске 15 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный этап XII Всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников "Мост китайского языка" пройдет в Минске 15 мая, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

За право представить страну в финале конкурса в Китае будут бороться 12 учащихся средних школ из Минска, Гомеля, Витебска, Могилева и Орши. Все участники прошли предварительное тестирование и устное собеседование.

Во время республиканского этапа ребятам предстоит продемонстрировать знания лексики, грамматики китайского языка, ответить на вопросы о политическом строе, экономике, культуре, географическом положении Китая. Кроме того, им предстоит рассказать о себе и своей увлеченности китайским языком, представить творческий номер.

Конкурс призван содействовать интернациональному воспитанию детей и молодежи через формирование идей добра, мира, дружбы, уважения и взаимопонимания между людьми. Он нацелен также на поиск талантливых детей, изучающих китайский язык. Организаторами национального финала выступают отдел по делам образования посольства КНР в Беларуси и класс Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры.-0-