Национальный форум пищевой промышленности пройдет в Минске 12 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 октября пройдет первый национальный форум пищевой промышленности "Food Prom". На деловой площадке соберутся крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Форум откроет серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Участники обменяются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями.

Программа форума предусматривает проведение круглого стола, презентацию и дегустацию новых видов кондитерских изделий, детского питания, пищеконцентратной продукции и напитков. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли.

Организатор форума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".-0-