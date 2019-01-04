Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
4 января 2019, Пт
-8°C
Сплошная облачность EUR 2.478
USD 2.1727
RUB 3.1781
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
Президент
Минтруда прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,8%
Общество
Совмин определил нормативы расходов на обучение в школах
Общество
"В голове не укладывается - Дибров нам вытянул квартиру!" Продавец из Горок выиграл 3-комнатную квартиру от "Евроопт"
Общество
Снег и до -11°С ожидаются в Беларуси 5 января
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Выставку-хронику борьбы за освобождение Беларуси представят в Национальном архиве
19:16 Общество
Милиция разыскивает пропавшую в Узденском районе девушку
19:02 Происшествия
Более 450 студентов и педагогов получат денежную помощь от спецфонда Президента Беларуси
19:01 Президент
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
19:01 Президент
Студенты БГУ смогут стать стипендиатами компании Wargaming
18:38 Общество
Костевич: патриотизм, командный дух и честность - три ориентира в работе органов соцзащиты
18:08 Общество
Перевозки поездами городских линий на БЖД увеличились в 2018 году на 8,7%
17:42 Общество
Национальный исторический музей приглашает на выставку детских рисунков
17:37 Регионы
Команда "Грифоны" одержала победу во втором матче финального этапа "Золотой шайбы"
17:33 Спорт
В мире впервые отмечается День азбуки Брайля
17:26 В мире
Пьяный парень с другом в новогоднюю ночь отправился на самодельной машине на елку
17:18 Происшествия
Беларусь в январе-ноябре экспортировала продовольствие почти в 100 стран мира
17:12 Экономика
Белтелерадиокомпания будет транслировать рождественское богослужение из Минска
17:12 Общество
Глава олимпийского комитета Японии сохранит пост до конца Игр-2020 в Токио
17:08 Спорт
Театр эстрады приглашает зрителей вместе отпраздновать Рождество и старый Новый год
17:05 Культура
Пьяный бесправник в Логойском районе сбил велосипедиста и скрылся
17:05 Происшествия
В Беларуси определены лучшие товары 2018 года
16:59 Экономика
Около 37 тыс. куб.м снега вывезли с улиц Минска с начала сезона
16:45 Регионы
КГК выявил нарушения при госзакупках продуктов в Октябрьском районе Могилева
16:45 Регионы
Оператор life:) c 15 января повысит стоимость услуг
16:44 Общество
Все новости
Темы
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Национальный исторический музей приглашает на выставку детских рисунков

Регионы 04.01.2019 | 17:37
Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских рисунков по итогам творческого конкурса "Радость моя", прошедшего в рамках фестиваля современной христианской культуры "Благовест", откроется 11 января в Национальном историческом музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА одна из организаторов проекта Наталья Титова.

Первый республиканский конкурс-праздник "Радость моя" стартовал в январе 2018 года и проходил по 13 номинациям: социальная реклама, журналистика, литература, фотография, изобразительное искусство и другие. Всего в конкурсе приняли участие 435 творческих проектов, из них более 200 представили изобразительное искусство. "В этой номинации конкурс проводился очно и заочно. Заочная форма была организована для ребят, не готовых расстаться со своими рисунками. В таком случае на конкурс присылались фотографии работ с их подробным описанием. Центральная идея конкурса выражена его слоганом "О Семье, за Семью, для Семьи", - рассказала Наталья Титова.

В итоге в экспозицию выставки вошли около 50 лучших работ ребят. Все участники проекта получат дипломы, отдельно будут отмечены лауреаты конкурса. Церемония награждения состоится 11 января.

Цель конкурса "Радость моя" - стимулирование и активизация взаимодействия церкви, государства, общественных объединений, учреждений культуры и образования для формирования общественного мнения в поддержку традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, оказания помощи родителям и семьям в воспитании детей и молодежи в духе христианской традиции милосердного и заботливого отношения друг к другу и окружающему миру.

Выставка детских рисунков победителей творческого конкурса "Радость моя" будет работать в Национальном историческом музее по 28 января.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
выставка, дети, Минск, музей
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.478 BYN 2.475 BYN 2.483 BYN
USD
2.1727 BYN 2.172 BYN 2.178 BYN
RUB
3.1781 BYN 3.16 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как согреваться в морозную погоду
Все видео

Фотоновости

Настоятель гомельского храма стал "Батюшкой года - 2018"
Все фото

Инфографика

Колядная символика Коляда - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения.
Вся инфографика
Президент
Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Более 450 студентов и педагогов получат денежную помощь от спецфонда Президента Беларуси
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Фото из архива В Беларуси в 2018 году добыли наибольший за последние семь лет объем нефти
Беларусь в январе-ноябре экспортировала продовольствие почти в 100 стран мира
В Беларуси определены лучшие товары 2018 года
Происшествия
Скриншот из видео МВД Пресечен канал поставки кокаина из ЕС в Беларусь
Милиция разыскивает пропавшую в Узденском районе девушку
Пьяный парень с другом в новогоднюю ночь отправился на самодельной машине на елку
Общество
Белорусы мечтают о любви, а не о деньгах в 2019 году
Выставку-хронику борьбы за освобождение Беларуси представят в Национальном архиве
Студенты БГУ смогут стать стипендиатами компании Wargaming
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча
Команда "Грифоны" одержала победу во втором матче финального этапа "Золотой шайбы"
Глава олимпийского комитета Японии сохранит пост до конца Игр-2020 в Токио
Технологии
Фото CASC - China Ministry of Defense Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны
В Британии построят супербыстрый электросамолет
Мировой лидер в области энергетики - компания "Вяртсиля" - представила в Минске Sauna Truck
Культура
Ядвигин Ш. ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения Ядвигина Ш.
Театр эстрады приглашает зрителей вместе отпраздновать Рождество и старый Новый год
РЕПОРТАЖ: Уникальные игрушки от 120 белорусских семей украсили новогоднюю елку Большого театра
В мире
Фото ТАСС В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда
В мире впервые отмечается День азбуки Брайля
Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков
Калейдоскоп
Иван Ургант. Фото из Instagram-аккаунта Иван Ургант кардинально сменил имидж
Игорь Николаев спел с дочкой - видео
Мама Кудрявцевой шокировала интернет своим видом
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия