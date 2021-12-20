Натуральная красота в полный рост и в кадках: в Гомельской области открываются елочные базары

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары начнут работать сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг горисполкома.

Живые ели и сосны разных параметров к новогодним и рождественским праздникам будут предлагать во всех районах Гомеля по 31 декабря. Приобрести новогоднее дерево можно будет во время похода за продуктами - большинство елочных базаров будет размещаться возле торговых центров и магазинов, в местах скопления людей. Так, базары с ароматом хвои будут располагаться у магазина "Дионис-18" на пр.Космонавтов, 61а, "Пятый элемент" на ул.Советской, 97, в районе Костюковского филиала Гомельского центрального рынка на ул.Басенкова и ул.Беляева, возле Черниговских торговых рядов на ул.Ильича, 327, возле рынка на ул.Ильича, 74, рядом с торговой площадкой в 104-м микрорайоне Новобелицкого района, в "Шведской горке" на площадке на ул.Серегина и напротив дома 27 на ул.Пенязькова, возле магазина "Марцiн" на ул.Барыкина, 143, на площадке в районе домов 105 и 107 на ул.Быховской. Также елочки и сосны будут предлагать возле ТД "Речицкий" на пр.Речицком, 61, универмага "Гомель" на ул.Советской, 60, на площадке на пересечении ул.Свиридова и ул.Чечерской, в районе магазина "Хозтовары" на ул.Ильича, 301. Продавцы проконсультируют тех, кто еще не определился с выбором.

На пл.Восстания Гомеля проходят городские ярмарки к новогодним и рождественским праздникам. Погрузиться в их атмосферу можно будет 25 и 26 декабря.

С 23 декабря, по данным Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, елочные базары откроются во всех районах юго-восточной части страны. Лесхозы подготовили для реализации около 14 тыс. новогодних деревьев. В среднем за хвойную красотку до 1 м попросят Br10-11, от 1 до 2 м - Br12-13, от 2 до 3 м - Br17-18.

Кроме того, лесхозы Гомельской области 23-31 декабря проведут акцию "Сохрани символ праздника". К ней присоединятся Гомельский, Жлобинский, Калинковичский, Мозырский, Речицкий, Рогачевский и Светлогорский лесхозы, расположенные в населенных пунктах с населением свыше 30 тыс. человек. "Также работники и других лесхозов будут предлагать новогодние деревья в кадках. Подскажут, как сохранить их до весны и затем высадить в ближайшем лесничестве во время добровольной апрельской акции "Неделя леса". Каждому вручат памятку по уходу за новогодним деревом, об особенностях его адаптации, выборе места в доме для него и украшении этого атрибута", - разъяснили в ГПЛХО.

Деревья в кадках обойдутся в Br25-30. Места продаж таких новогодних атрибутов можно уточнить на сайтах лесхозов.

Подарят лесхозы и частичку добра и новогоднего настроения школам и домам-интернатам для престарелых и инвалидов. По распоряжению Министерства лесного хозяйства в каждое учреждение будет доставлено по праздничному дереву.

В Гомельском ГПЛХО напомнили о законности приобретения новогоднего атрибута. Право на провоз новогодних деревьев дают квитанция или кассовый чек (для физических лиц) и товарно-транспортная накладная (для организаций). А вот "бесплатное" деревце из леса может обернуться штрафом до 30 БВ (1 БВ - Br29) плюс возмещение ущерба.

С начала года работники лесхозов выявили 715 нарушений лесного и природоохранного законодательства, составлены протоколы и вынесены постановления, в том числе за незаконную рубку - 79. При этом 303 из них были зафиксированы камерами фото- и видеофиксации. В лесохозяйствах региона установлено более 300 ловушек фото- и видеофиксации.-0-