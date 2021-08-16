Научиться жить заново - в Гомеле стартует новый проект для людей с травмами позвоночника

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16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле стартует проект "Социально-абилитационные услуги" для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" Геннадий Золотарев.Гомельское областное общественное объединение "Инвалиды-спинальники" подписало договор с управлением социальной защиты администрации Центрального района Гомеля (государственный заказчик). Соглашение предусматривает выполнение государственного социального заказа по оказанию cоциально-абилитационных услуг для жителей областного центра, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о мужчинах и женщинах, которые из-за травмы или заболевания позвоночника оказались парализованы. Это касается и тех, кто находится в раннем послеоперационном периоде, и тех, кто уже несколько лет живет с этим недугом.Услуги, а по сути, уроки новой жизни будут оказывать инструкторы объединения. Это инвалиды-колясочники со специальной подготовкой, которые прошли схожий путь. Занятия будут проходить на базе медучреждений. Это отделение медицинской реабилитации травматологических больных Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Уже более 13 лет объединение поддерживает партнерские отношения с областным госпиталем по медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников. Еще одно место - отделение нейрохирургии ?2 Гомельской областной клинической больницы, где выполняют сложнейшие операции на позвоночнике. В свое время это было первое подразделение подобного рода среди областных центров. Здесь узкая специализация именно на травмах и заболеваниях позвоночника.Предусматривается несколько вариантов взаимодействия. Так, инструкторы могут приступать к занятиям буквально сразу после сложнейшей операции, когда жизнь человека зачастую разделяется на до и после. Разработана специальная программа "Первый контакт". В зависимости от ситуации первый контакт может быть как с пациентом, так и с его родными и близкими. "В это время человек находится в достаточно сложной физической и психологической ситуации и не всегда готов к такому общению. Вместе с тем важно исключить или минимизировать различные сопутствующие проблемы, с которыми такие люди могут столкнуться. Это могут быть и пролежни, вопросы урологического или проктологического характера, сложности самообслуживания, диеты, питания и многие другие. Все эти нюансы могут усложнить и без того серьезное положение, в которое попал человек", - рассказал Геннадий Золотарев.Дальнейший этап - контакты оффлайн, онлайн, а также консультации с родственниками. "Важно, чтобы люди не трудились заново изобретать колесо. Мы можем передать им те наработки, которые есть в мире и у нас в республике. Это позволит избежать многих проблем и ускорит адаптацию в новых для них жизненных условиях. Этими задачами будут заниматься наши инструкторы во время проекта", - разъяснил председатель объединения.Основная работа по проекту будет проходить в отделении медицинской реабилитации госпиталя. Здесь пациенты получают необходимую помощь по медицинскому профилю, а инструкторы в этот период будут проводить курс социальной реабилитации и абилитации. В объединении для этого разработали курс практических и теоретических занятий.Весь комплекс занятий будет проводиться по индивидуальной программе. При первой встрече с пациентом инструктор выстраивает индивидуальный курс занятий, который предполагает и правовые консультации, к примеру разъяснение прав и обязанностей, льгот и других возможностей. В частности, приобретение медикаментов, технических средств социальной реабилитации, санаторно-курортное лечение, решение вопросов с трудоустройством - весь жизненный спектр. Все важные для человека темы будут проработаны вместе с инструктором. К примеру, как обустроить жизненное пространство, как выбрать и использовать инвалидную коляску. "При необходимости будем учить человека самостоятельно передвигаться, переодеваться, пересаживаться с кровати в коляску и обратно и многим другим различным вещам, ранее привычным, которым человеку нужно учиться заново, как маленькому ребенку. Мы будем выстраивать этот процесс по принципу "Делай, как я" или "Равный помогает равному". То есть более опытные люди делятся своими знаниями и опытом. Такое общение значительно лучше воспринимается. Ведь человек видит, как в такой же ситуации справляется его коллега по несчастью", - отметил Геннадий Золотарев.Будут затронуты и вопросы личной жизни. Бывают разные ситуации: человек семейный или молодой и неженат. "По нашим подсчетам, примерно 80% мужчин и женщин после такой травмы думают, что получили приговор. Семьи рушатся. Многие и не подозревают, что есть масса возможностей для решения вопросов интимного плана, чтобы оставаться самодостаточным и сохранить семью. У нас есть немало примеров, когда даже пары колясочников женятся и рожают детей. И это достаточно крепкие семьи", - подчеркнул председатель объединения.Геннадий Золотарев обратил внимание, что специалистов, оказывающих такие услуги, практически нет. Социальная абилитация только начинает развиваться, при том, что чисто медицинские услуги находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому в различных инстанциях пошли навстречу проекту, достигнуты договоренности и поддержка главного управления здравоохранения, комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. "Используя базу стационаров, где созданы условия безбарьерной среды, мы вместе с медработниками, социальными службами работаем над решением проблем этой категории людей", - резюмировал Геннадий Золотарев.Проект предусматривает выполнение государственного социального заказа. Он предполагает выделение субсидий на оказание социально-абилитационных услуг для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Аналогичный проект объединение инициировало в 2019-2020 годах. Тогда инструкторы занимались с жителями Центрального района Гомеля. Сейчас он предусматривает помощь всем гомельчанам. В перспективе опыт будет распространен на всю Гомельскую область.-0-