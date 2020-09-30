Научно-производственный учебный центр планируют создать в Витебском медуниверситете

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный учебный центр планируют создать в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете, сообщил ректор вуза Анатолий Щастный на круглом столе "Повышение качества медицинского образования в Беларуси", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"В нашем университете мы проводим предпроектную подготовку к строительству научно-производственного учебного центра, который будет занимать 7,5 тыс. кв.м, где будет реализован тот посыл, о котором говорил глава государства на II Съезде ученых, - "Университет 3.0", - сказал Анатолий Щастный.

Речь идет о том, чтобы реально востребованные научные открытия, которые станут возможны благодаря этому центру, могли как можно быстрее пройти путь к производству. "Этот центр, на наш взгляд, должен быть. Там будут факультеты, и мы задумываемся о немасштабном фармацевтическом производстве", - отметил ректор, - причем как для научных целей, так и для образовательного процесса".

В целом, по словам Анатолия Щастного, университетская наука требует определенных преобразований и финансовой поддержки. Ректор уверен, что в результате будет очень быстрая и качественная отдача как для науки, так и в плане подготовки кадров. "Мы привыкли больше говорить об академической науке, но вклад университетской науки отнюдь не меньше. К тому же она связана с очень важным вопросом, который сейчас очень актуален, - это подготовка кадров для университета. Только через научную работу, защиту диссертаций мы можем говорить об остепененности преподавательского состава вуза, подготовке кадров, доцентов, докторов наук", - пояснил он.-0-