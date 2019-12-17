Научные работы в сфере экологии представят юные исследователи в Гомельской области

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс научных биолого-экологических работ учащихся общего среднего и дополнительного образования "Молодежь и экологические проблемы современности" пройдет 19 декабря в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном областном эколого-биологическом центре детей и молодежи.

Ребята со всего региона соберутся в Гомельском государственном областном лицее. Свои наработки представят учащиеся школ, лицеев и гимназий области, которые занимаются исследовательской работой по биологии и экологии.

Юные исследователи будут защищать работы в четырех секциях: "Экология растений. Полевой и лабораторный эксперимент", "Экология животных. Полевой и лабораторный эксперимент", "Вода и водные экосистемы", "Наземные экосистемы и урбанизированные территории". К этому этапу после предварительной стендовой защиты допущено по 10-12 работ в каждой номинации. К примеру, учащиеся гимназии Петрикова представят разработки конструкции приборов для измерения мутности воды в водоемах. Курсанты Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС исследуют проблему загрязнения водных ресурсов микропластиком. В этом году курсанты будут защищать свои проекты на английском языке.

Конкурс проводится ежегодно уже в 31-й раз. Уровень работ юных биологов и экологов оценят представители Института леса НАН Беларуси, ГГУ имени Ф. Скорины. 14 победителей областного этапа конкурса представят результаты своих исследований на республиканском этапе, который пройдет в феврале 2020 года в Минске. В 2018 году учащиеся региона - представители гимназии Петрикова и СШ №43 Гомеля - завоевали сразу два диплома первой степени.

Организаторами конкурса выступают управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский государственный областной эколого-биологический центр, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины.-0-