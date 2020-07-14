Назаров: перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность

14 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность. Такое мнение сегодня во время рабочей поездки в Лидский район высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время рабочей поездки вице-премьер ознакомился с работой мебельного предприятия в Лиде. Здесь на бывших площадях местной мебельной фабрики поэтапно разворачивается производство ОАО "Минскпроектмебель".

ОАО "Минскпроектмебель"

"Перенос обусловлен несколькими факторами. В том числе и тем, что в Минске другие налоги, дороже и рабочая сила. С начала реализации идеи прошло два года. Эффект есть. Во-первых, мы смогли сохранить коллектив лидского предприятия. Оно было в таком состоянии, что даже для выплаты заработной платы приходилось брать кредиты. Сегодня производство работает. Да, во время пандемии ушли на неполную неделю, накопили складские запасы, но в июле уже вышли на 100%-ную загрузку, а это значит, что руководство видит оживление рынка и спрос на продукцию", - отметил Юрий Назаров во время встречи с коллективом предприятия в одном из цехов. К слову, за время переноса производства количество работников на площадке в Лиде возросло, но новые кадры требуются и сейчас.

Подготовка площадки, перенос, наладка оборудования идут согласно планам, однако, по мнению Юрия Назарова, этот процесс может быть ускорен. Тем более что есть потенциал для роста. Сейчас, к слову, ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Здесь производят мягкую и корпусную мебель, а также мебель из массива дерева. Есть перспективы выпуска другой продукции деревообработки. Расширяется и сбытовая сеть, в том числе есть наработки в сфере интернет-торговли.

Еще одним объектом посещения стало ОАО "Лидская обувная фабрика". В портфеле компании не только кроссовки (скоро, к слову, планируют представить их в обновленном, более комфортном варианте), но и обувь из натуральных материалов, в том числе льна, а также спецобувь для различных сфер - от горнодобывающей до пищевой промышленности.

ОАО "Лидская обувная фабрика"

"Но сегодня предприятие обременено лишней собственностью. Половина зданий и сооружений, которые когда-то планировались под другие масштабы производства, сегодня не задействованы. Принять сиюминутное решение о том, что делать, мы не можем. Но совместно с местными властями проработаем различные варианты решения", - рассказал Юрий Назаров. Например, часть зданий может быть передана в коммунальную собственность. В этом случае их можно будет быстрее ввести в оборот, реализовать потенциальным покупателям. Тем более спрос, в том числе со стороны частных компаний, желающих расширить свое производство, имеется.

Вице-премьер отметил, что перспектива развития у предприятий есть. "Необходимо оптимизировать ряд процессов, активней занимать свои ниши - и будут сбыт, достойная зарплата. Главное, что на предприятиях не опустили руки, а наоборот, вместе с коллективами видят не только ближайшую, но и дальнейшую перспективу, знают, что делать", - подчеркнул Юрий Назаров.

Вице-премьер также ознакомился с работой, планами по развитию ряда других предприятий Лидского района различной формы собственности. Здесь действуют 27 крупных производств. В 2019 году предприятия района выпустили продукции более чем на Br1 млрд. Экспортные поставки при этом превысили $400 млн.-0-

Фото Леонида Щеглова