Наземные маршруты транспорта Минска изменят после запуска участка третьей линии метро

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшая оптимизация сети наземных видов общественного транспорта в Минске будет связана с открытием участка третьей линии метро. Но это произойдет постепенно, а не одновременно с запуском поездов новой ветки. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не стоит ожидать каких-то революционных решений в плане корректировки действующих маршрутов. Потому что первый пусковой участок третьей линии метрополитена из 4 станций - в центре города. И серьезных реорганизационных изменений не требуется, - рассказал Александр Каптюх. - Схема корректировки отработана. Именно сегодня наше руководство презентует ее в Мингорисполкоме. После принципиального одобрения будем размещать ее в СМИ".

При этом он отметил, что по первому пусковому участку третьей линии транспортники предполагают вести реорганизацию маршрутной сети не одновременно с открытием станций. Необходим какой-то срок, чтобы посмотреть на перераспределение пассажиропотока. "Но однозначно можно говорить о том, что движение троллейбусных и автобусных маршрутов по ул.Мясникова - на участке от ул.Немиги до ул.Бобруйской - будет организовано через кольцо на пл.Богушевича. Таким образом, маршруты, которые ранее следовали с запрещенным левым поворотом с Немиги, ныне будут следовать до станции метро", - приоткрыл некоторые подробности схемы Александр Каптюх.

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