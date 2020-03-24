Наземный транспорт Минска дезинфицируют ежедневно

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь наземный транспорт Минска ежедневно подвергается обработке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов.

"Примерно с начала марта налажена система, с тех пор ничего не изменилось. Ежедневно все автобусы, а также троллейбусы и трамваи, которые возвращаются с линии, в обязательном порядке подвергаются специальной обработке. Она включает в себя помывку машины снаружи, сухую и влажную уборку салона, также аэрозольную обработку моющими, дезинфицирующими средствами. На участке мойки транспорта работники трудятся по графику: пять из них задействованы в дневную смену, по десять человек приводят в порядок технику в вечернее и ночное время, когда с маршрута возвращается ее основная часть", - рассказал Андрей Илларионов.

Если автобус или электротранспорт за день выходит на линию дважды, то он два раза подвергается полной обработке, в том числе дезсредствами. Разумеется, отвечающие за эти мероприятия работники снабжены необходимыми средствами защиты.

Замдиректора предприятия также отметил, что в столице в качестве одной из мер противодействия распространению коронавируса смещен утренний час пик. Раньше основная масса транспорта с 9.00 уже уходила на станции, в парки, потому что снижался пассажиропоток. "Сейчас этот период сдвинули на час. В промежуток между 9.00 и 10.00 увеличено количество подвижного состава на линии", - добавил Андрей Илларионов. Он подчеркнул, что эти меры никак не влияют на обработку подвижного состава.-0-