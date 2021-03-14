Назван топ-10 направлений минских турфирм в 2020 году

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году минчане через столичные турфирмы чаще всего отправлялись в путешествие и на отдых в Египет, Турцию, Украину, Черногорию, Польшу, Албанию, Россию, Литву, Тунис, ОАЭ, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении города Минска.

На конец 2020 года в столице в туризме были заняты 679 организаций, их услугами воспользовались 281,4 тыс. организованных туристов и экскурсантов.

Всего в минувшем году турорганизации столицы обслужили 186,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов из числа граждан Беларуси, выехавших за рубеж. В страны СНГ отправились 6,9% клиентов, в страны ЕС - 10,8%, в другие страны мира - 82,3%.

"Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Черногория, Польша, Албания, Российская Федерация, Литва, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих десяти стран приходилось 90,1% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж", - отметили в статуправлении.

Также турорганизации Минска в минувшем году обслужили 27,3 тыс. гостей. Больше всего прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на граждан России - 78%. Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Беларуси являлись: Турция, Ирак, Латвия, Литва, Швейцария, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Эстония, Азербайджан, Республика Молдова, Китай.

В среднем гости находились в нашей стране неделю.

Белорусы также немало путешествовали по территории республики: столичные фирмы организовали путешествия и поездки 67,5 тыс. граждан. При этом однодневными экскурсиями воспользовались 37,2 тыс. человек (55,1% от общего числа обслуженных внутри страны белорусских туристов и экскурсантов).

Услугами 69 действовавших в прошлом году гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 320,5 тыс. человек, из них граждане республики - 42,4%, из других государств - 57,6% (из стран СНГ - 38,8%).

Кроме того, на территории Минска в 2020 году функционировали 6 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, где с пользой для здоровья провели время 2,6 тыс. человек. Иностранцев среди них было совсем немного - 100 человек, или 4,7% от общего числа размещенных.-0-