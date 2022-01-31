Названы самые популярные имена новорожденных минчан в 2021 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одними из самых популярных имен, которыми минчане называли детей в 2021 году, стали Анна и Максим. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

"Всего за минувший год было зарегистрировано 17 106 новорожденных. Чаще всего жители столицы, как и годом ранее, называли мальчиков Максимами, Михаилами и Марками, а девочек - Аннами, Софиями, Алисами и Мариями", - рассказали в отделе.

Среди редких имен, которые давали малышам, - Герда, Моника, Марфа, Аксинья, а также Наум, Теодор, Ренат и Адриан. Старославянские имена становятся все более популярными.

В отделе напомнили, что малышу может быть дано не более двух собственных имен. Основным считается то, которое зарегистрировано в записи акта о рождении первым. По желанию родителей столичные ЗАГСы могут оказать дополнительную платную услугу по организации торжественной церемонии регистрации рождения.-0-