ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 августа 2019
Минск Ясно +24°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:51 Минская область завершила уборку зерновых Регионы
15:32 Пробы воды в районе всех пляжей Минска показали: купание безопасно Регионы
15:21 Названы самые популярные на рынке недвижимости улицы Минска Регионы
15:13 Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в учении с транспортными войсками 27-29 августа Общество
15:12 Гродненские таможенники с начала года пресекли незаконный ввоз более 800 тыс. цветов Происшествия
15:02 БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников Общество
14:57 Детское отделение технопарка планируют создать в Гомельской области Регионы
14:55 Банки стали выявлять больше поддельных евро и белорусских рублей Экономика
14:49 В Гомеле нетрезвый бесправник сбил пешехода, скрываясь с места ДТП Происшествия
14:48 Большой баннер для поздравлений с тысячелетием появился в Бресте Регионы
14:47 В Витебской области от борщевика Сосновского в этом году очистили более 4 тыс. га Регионы
14:43 Более 80 образцов продукции предприятий белорусского ВПК представят на авиасалоне МАКС-2019 Общество
14:39 За форсаж по городским улицам на нетрезвого гомельчанина составлено 8 протоколов Происшествия
14:38 Соловей: сверхзадача педагогов - создать в школах атмосферу физического и психологического комфорта Регионы
14:31 Граффити Бэнкси, посвященное Brexit, закрасили Калейдоскоп
14:29 Посвященные Полесью картины немецкого художника Германа Бусса представят в Минске Культура
14:28 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
14:19 В БГУ места в общежитиях получат 78% нуждающихся в жилье студентов Общество
14:06 Опыт строительства детсадов на первых этажах новых домов намерены расширять в Гомельской области Регионы
14:04 Гослесохрана Беларуси за неделю ликвидировала 16 пожаров Общество
13:57 В Гомельской области растет продуктивность интернет-торгов по продаже неиспользуемых объектов Регионы
13:54 В Краснополье животновод похитил более 1,5 т зерновых Происшествия
13:51 Минобразования: тотального контроля в школах не будет, но мобильными на уроках пользоваться нельзя Общество
13:47 В Лиде легковушка сбила 11-летнюю девочку Происшествия
13:47 БЖД назначила для гостей фестиваля LidBeer 2019 дополнительный поезд из Минска Общество
13:46 Белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций пройдет в Минске осенью Технологии
13:29 Пожары в Амазонии: как огонь уничтожает "легкие планеты" Калейдоскоп
13:28 Доллар и евро на торгах 26 августа подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:24 Виктория Кебикова гарантировала себе бронзовую медаль ЧЕ по боксу в Испании Спорт
13:16 На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство времен гражданской войны В мире
Все новости
Все новости
Регионы
26 августа 2019, 15:21

Названы самые популярные на рынке недвижимости улицы Минска

Фото ГУП "Национальное кадастровое агентство"
Фото ГУП "Национальное кадастровое агентство"
Новости темы "Жилье в Минске"
В Минске в I полугодии ввели в эксплуатацию 26 многоэтажек
На одну арендную квартиру госжилфонда в Минске поступает до 200 заявок

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский район Минска в I полугодии 2019 года стал лидером по количеству совершенных сделок купли-продажи квартир, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.

Всего в столице зарегистрировано 5849 сделок (без учета продажи долей и комнат). Из них 21% приходится на Фрунзенский район, который является самым крупным в столице как по площади, так и по количеству многоквартирных жилых домов.

Наиболее популярными в районе стали ул.Притыцкого (82 сделки), ул.Матусевича (60 сделок), ул.Одинцова (59 сделок), пр.Пушкина (53 сделки), ул.Неманская (52 сделки). Совершались сделки преимущественно с однокомнатными квартирами (45%) в домах старше 10 лет.-0-

Теги
Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минская область завершила уборку зерновых
Фото из архива Пробы воды в районе всех пляжей Минска показали: купание безопасно
Фото из архива Детское отделение технопарка планируют создать в Гомельской области
Большой баннер для поздравлений с тысячелетием появился в Бресте
Фото из архива В Витебской области от борщевика Сосновского в этом году очистили более 4 тыс. га
Фото из архива Соловей: сверхзадача педагогов - создать в школах атмосферу физического и психологического комфорта
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Карпенко Лукашенко требует обеспечить подготовку к школе всех без исключения детей
"Главное - не баллы, а знания" - Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в вузы
"Дана Холдингз": самый выгодный в стране кредит на квартиру – 5,49%
Зарплаты медиков планируется повысить на 20% в 2020 году - Караник
Топ-новости
Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями
В Беларуси 99,7% учреждений образования получили паспорта готовности к новому учебному году
В Беларуси завершается теребление льна
Какой вкус у победы? Во вторник кулинарный эксперт разыграет 100 000 рублей от "Евроопт"
Белорусы завоевали 14 наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, став лучшими в общекомандном медальном зачете
Британская степень MBA от The University of Sheffield в Киеве
Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почты
"Дана Холдингз": здоровье и спорт – ценности современного мира
До +29°С и без осадков будет в Беларуси 27 августа
Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в учении с транспортными войсками 27-29 августа
БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников
Более 80 образцов продукции предприятий белорусского ВПК представят на авиасалоне МАКС-2019
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27-29 августа
Онлайн-конференция по правовым отношениям в садоводческих товариществах пройдет на сайте БЕЛТА 29 августа
Минское метро переходит на зимний режим работы с 26 августа
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.