Названы самые популярные на рынке недвижимости улицы Минска

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский район Минска в I полугодии 2019 года стал лидером по количеству совершенных сделок купли-продажи квартир, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.

Всего в столице зарегистрировано 5849 сделок (без учета продажи долей и комнат). Из них 21% приходится на Фрунзенский район, который является самым крупным в столице как по площади, так и по количеству многоквартирных жилых домов.

Наиболее популярными в районе стали ул.Притыцкого (82 сделки), ул.Матусевича (60 сделок), ул.Одинцова (59 сделок), пр.Пушкина (53 сделки), ул.Неманская (52 сделки). Совершались сделки преимущественно с однокомнатными квартирами (45%) в домах старше 10 лет.-0-