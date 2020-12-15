Не хватало до 6% объема - в Гомельской области запретили продажу техжидкостей для авто

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила на потребительском рынке автомобильные технические жидкости, фактический объем которых не соответствовал заявленному производителями, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Несоответствия найдены в охлаждающих жидкостях, моторном масле, жидкости для автоматических трансмиссий. "Фактический объем в продукции оказался меньше заявленного изготовителями до 6%", - отметили в инспекции.

Не прошли проверку охлаждающая жидкость Euroline RED LongLife польского изготовителя Chemia-Bomar (с заявленным объемом 910 мл) и антифриз G12/G 12+ (-35°C) литовского производителя ЗАО "Леста" (с маркировкой 4,7 л).

Меньше заявленного изготовителем литра оказалось в канистрах с моторным маслом 2 ТАКТ PLUS торговой марки Mannol (изготовитель ЗАО "ЭсСИТИ Лубрикантс", Литва) и с жидкостью для автоматических трансмиссий SINTEC ATF IID (российского "Обнинскоргсинтеза").

Областная инспекция Госстандарта запретила реализовывать всю несоответствующую продукцию.-0-