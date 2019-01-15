Не менее 10 млн цветов высадят в Минске в 2019 году

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 млн цветов украсят Минск в 2019 году, работы будут проводиться как вдоль улично-дорожной сети, так и на дворовых территориях, сообщила сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Только "Минскзеленстрой" планирует высадить около 2,2 млн цветочной рассады. Будут закуплены новые малые архитектурные формы - цветочницы различных форм, цвета и размеров, цветочные конструкции - всего около 2,4 тыс.

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