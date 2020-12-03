3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести электродомов построят в Гомельской области в 2021 году, сообщил сегодня во время работы общественной приемной при Гомельском облисполкоме председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель комитета отметил, что в регионе электродома уже начали вводить в этом году. Первый дом с автономной электрокотельной открыли в поселке Большевик Гомельского района 7 ноября. До конца года введут еще один - на Студенческом проезде в Гомеле. "Их общая площадь - свыше 7 тыс. кв.м", - уточнил Дмитрий Гайкевич.
По его словам, на 2021 год планируется ввод электродомов в Турове, Сосновом Бору (Светлогорский район), Калинковичах, Петрикове, Брагине, Гомеле. Общая площадь таких домов составит не менее 16 200 кв.м.
Определяются площадки и в других районах.-0-