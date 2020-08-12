Не нужно хаоса, мы должны сохранить страну для своих детей и внуков - токарь "Гомсельмаша"

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сохранить мирную Беларусь для детей и внуков, не нужно хаоса. Таким мнением поделился токарь сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш" Александр Подосинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина объехал всю Беларусь, знает ее историю и уверен, что это красивейшая страна. "И я хочу, чтобы она оставалась такой же для моих внуков и правнуков. Не нужно хаоса и разбоя. В любом случае важно достигать компромисса", - отметил он.

Александр Подосинов работает на предприятии с 1977 года. "Мы в своей жизни прошли многое, включая непростые 1990-е. Сейчас есть работа, нам доведены большие планы, есть возможность заработать. Это и наши деньги, и наше благополучие. Во время выборов каждый отдал свой голос, за кого посчитал нужным. А то, что происходит на площадях, недопустимо. Потом же за наши деньги будут восстанавливать все поврежденное и разрушенное", - рассказал он.

Начальник сборочно-сдаточного цеха Дмитрий Шкварков солидарен с коллегой. "В нашем цеху сейчас горячая пора. Идет плановая отгрузка машин в хозяйства Витебской области. Для выполнения графика работаем в полуторасменном режиме с загрузкой более 200%. Среднесуточное задание на сегодня - минимум 10-12 машин. Конечно, стараемся, ведь мы за процветающую страну", - отметил гомельчанин.

Ощущают нагрузку и в смежных подразделениях. Начальник производственно-диспетчерского бюро Алеся Кобылинская подчеркивает: "В последнее время работаем в напряженном режиме, поэтому на производстве никаких изменений в связи с событиями в стране мы не заметили. Все с головой в работе, выполняем доведенный план. Это возможность проявить себя, получить максимальный результат. Наши комбайны нужны в республике и других странах, поэтому работаем".

На "Гомсельмаше" составили резолюцию в поддержку спокойствия и мира в стране. Документ одобрили во время информационной встречи на главном конвейере предприятия и в коллективах других подразделений.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом "Палессе" выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-