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25 июля 2020, 14:30

Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах

Фото из архива
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25 июля, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. Чествования экипажей и водителей-тысячников прошли сегодня в Добрушском и Брагинском районах. Награды за труд вручил передовикам жатвы председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что путь хлеборобов к минуте чествования долгий и ответственный: начиная с момента обработки и подготовки почвы, сева, химобработок. "В этом году Гомельская область поменяла стратегию в плане репродуктивного состава. Мы наращиваем посевы культур более высоких репродукций. Но чтобы получать высокие урожаи, нужно еще и строго соблюдать технологию", - обратил внимание глава региона.

Он подчеркнул, что в этом году область более основательно подошла к уборочной и в плане подготовки техники, максимально используется тот машинный парк, который есть. "С такими темпами, как есть сейчас, мы ставим задачу убрать урожай за две недели. И затем должны приступить к заделу на урожай для будущего года - подготовиться к озимому севу. Мы должны соблюсти все технологические параметры, требования. Государство дает нам поддержку, создает все условия, чтобы успешно справиться с поставленной задачей. И потенциал для этого у нас есть", - сказал руководитель области.

В регионе убрана уже почти треть зернового клина, собрано около 300 тыс. т зерна. "У нас на полях хороший хлеб. Самое главное - сохранить выращенный урожай, мы не должны потерять ни одного зернышка", - акцентировал внимание Геннадий Соловей.

В ОАО "Калининский" Добрушского района сегодня чествовали три экипажа тысячников, четырех водителей, перевезших от поля к зернотоку более 1 тыс. т зерна, а также двух механизаторов, занятых на прессовании соломы.

Директор сельхозпредприятия Виктор Байдов отметил, что на протяжении многих лет механизаторы ОАО - лидеры жатвы в районе. "В этом году площадь зерновых у нас 2720 га. 56% уже убрано. Намолотили 5550 т. За этими показателями - труд всего коллектива", - сказал он.

Старший комбайнер-тысячник Петр Самойленко трудится в сельском хозяйстве с 1989 года. "В эту жатву у нас урожайность выше, чем была год назад. В среднем выходит 40 ц на круг. Трудимся, понимая всю ответственность, которая сейчас на нас", - поделился он.

Еще один передовик Николай Варганов работает на комбайне "Полесье" вместе со своим сыном Ильей. "Наш рабочий день начинается в 6 утра. Уходим с мехдвора уже после 22.00. Выдержать такой темп помогает хорошая поддержка, в том числе в виде вкусного подкрепления - каждый день в поле привозят обед, полдник. Так что с задачей справимся", - заверил аграрий.

В Брагинском районе слова благодарности прозвучали в адрес четырех экипажей и 11 водителей. Среди них семейный тандем из ОАО "Чемерисский" Михаила и Виталия Солдатенко. На счету старшего комбайнера уже шесть побед на республиканских соревнованиях по уборке зерновых. Для 17-летнего механизатора нынешняя жатва - это хороший опыт и стимул учиться (парень поступает в аграрный колледж) и постигать все нюансы профессии, чтобы затем повторить и улучшить успехи отца.

Четвертый год помощником комбайнера трудится на этом же сельхозпредприятии Мария Фалей. "В этом году погода порадовала. Урожайность выше. Когда выходишь на комбайне в поле собирать хлеб, понимаешь, насколько важен твой труд", - поделилась она.

В Гомельской области уже более 20 экипажей намолотили 1 тыс. т зерна нового урожая. Свыше 45 водителей преодолели тысячную отметку на перевозке. Тысячников чествуют также в Речицком, Хойникском, Гомельском, Жлобинском и других районах.-0-

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Гомельская область сельское хозяйство уборочная
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