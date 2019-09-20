Не пропусти удачу: встреча с лепельским цмоком уже в эти выходные

Международный миффест "Шлях цмока - TSMOK'sWAY- путь дракона" собирает любителей тайн и загадок славянской мифологии 21-22 сентября в Березинском биосферном заповеднике на территории главной усадьбы в деревне Домжерицы. Программа главного события нынешних выходных в Беларуси будет насыщенной. Посещение Музея мифологии, дефиле персонажей белорусской мифологии, знакомство с легендой о "цмоке", выступления музыкальных коллективов, мастер-класс белорусского танца от героев легенд и сказок, огненная феерия - ее неполный перечень. Любителей острых ощущений и ярких впечатлений вечером ждет захватывающая ночная прогулка по тропе мифов, наполненная встречами с болотником необыкновенным - обитателем заповедных болот, русалками, кикиморой, трасцей, железной бабой, волосяником и другими обитателями здешних заповедных мест. На разных площадках периодически будет появляться таинственный дракон. Встреча с ним - к удаче на целый год!

На протяжении всего мероприятия будут работать разные тематические площадки, игровые зоны для детей, фуд-корты, выставки. Самых активных участников ждут памятные призы и дипломы от спонсоров и партнеров фестиваля.

Стоимость входного билета 21 сентября для взрослых составит Br20, для детей – Br10. В воскресенье, 22 сентября – соответственно, Br10 и Br5. Разместиться можно в гостиничных комплексах "Сергуч" и "Плавно" (двухдневный тур от Br80 руб. на человека, включены завтрак и различные бонусы), а также в палаточном городке на специально оборудованной территории, предварительно забронировав место. Размещение в палатке на два дня обойдется в Br35 на взрослого и Br20 на ребенка. Для групп организаторы обеспечат подвоз из Лепеля и Бегомля. Контактный телефон: (8 02132) 26-313, 26-318, 26-300.

Приобрести билеты можно через онлайн-сервис kvitki.by.

Афиша самых актуальных событий заповедника

октябрь 2019 - приглашаем учителей провести "День учителя" в самом заповедном месте Беларуси. Вас ждут познавательные экскурсии, вкусный обед или праздничный ужин. Скидки для организованный групп учителей на проживание в ГК "Сергуч". В этом же месяце будет проходить тур "Вечер для релакса" - отличный повод расслабиться и получить массу положительных эмоций.

2-3 ноября 2019 - тур для настоящих мужчин и их очаровательных спутниц "Суровый ноябрь", посвященный всемирному ДНЮ МУЖЧИН.

21-22 декабря 2019 - рождественский тур "Зажжем рождественские свечи". Новогодние гулянья у елки для детских групп будут проходить с 14 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Полный анонс мероприятий на 2020 год будет размещен на сайте www.berezinsky.by в разделе анонсы.

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