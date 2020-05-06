Не ради галочки: как жильцы минской хрущевки создали памятный цветник в благодарность ветеранам

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативная группа жильцов столичного дома №18 по ул.Калинина и соседних домов почтила память живших рядом с ними ветеранов Великой Отечественной войны, в честь которых здесь разбит уникальный цветник. Сегодня на его месте состоялось открытие памятного знака, передает корреспондент БЕЛТА.

Рокарий непрерывного цветения (с ранней весны и до морозов) на перекрестке улиц Кузьмы Чорного и Калинина был торжественно открыт накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси 8 мая 2019 года. Открытие памятного знака приурочили к 75-летию Победы. "Нашему дому уже более 60 лет. Символично, что среди примерно 660 жильцов хрущевки в разное время было более 60 ветеранов Великой Отечественной войны, - отметила жительница дома, ветеран труда и автор инициативы Наталия Купревич. - Белорусы, русские, украинцы, евреи. Среди них - рядовые и кадровые офицеры, танкисты, воентехники, пехотинцы, артиллерист, минометчик, зенитчики, саперы, связисты, моряк, интенданты медицинского снабжения, военные медики, штурман бомбардировочного полка, политруки, партизаны, участники минского подполья, блокадницы Ленинграда. Из наших ветеранов можно было бы создать полноценную боевую единицу! Они воевали на оккупированных территориях и в составе большинства фронтов, включая Дальневосточный. Многие были ранены, двое потеряли ногу, двое - руку, один остался без глаза, прошли через пекло концлагерей, пыток и фашистского плена".

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Саввы Молоковича - Валентина Ткачук

Наталия Купревич за это время собрала много информации о боевом пути и судьбе воинов. Например, сапер рядовой Сотников Михаил Иванович, а также механик-водитель танка гвардии старший сержант Мохов Аркадий Иванович удостоены орденов Славы III степени. Алексеев Владимир Калинович свою первую награду - орден Красной Звезды - получил на пятый день войны, 27 июня 1941 года. Минская подпольщица и узница концлагеря "Освенцим" под №69683 Цветкова Надежда Тимофеевна, совершившая побег через Польшу во Францию, написала книгу "900 дней в фашистских застенках". "В 1974 году на польские экраны вышел фильм "Помни имя свое". Прототипом его героини Надежды стала наша соседка из квартиры №32. О каждом нашем ветеране можно написать интереснейшую книгу, - рассказала Наталия Купревич. - К сожалению, последний из них, Сотников Михаил Иванович, записавшийся на фронт добровольцем в 17 лет, ушел из жизни в 2015 году. В истории героев еще много белых пятен. Поисковая работа, начатая в 2019 году, будет продолжена и список ветеранов будет дополнен, появятся фотографии".

Для многих ветеранов квартира на ул.Калинина стала единственным послевоенным жильем. Новоселы вместе с энтузиазмом благоустраивали двор. Но спустя полвека при строительстве нового дома по соседству, затем при капремонте зеленая зона была уничтожена. Уцелело лишь несколько деревьев, среди которых - яблоня, посаженная Саввой Молоковичем - ровесником военно-морской авиации, которой он посвятил свою жизнь.

Дочь Саввы Макаровича Валентина Ткачук вспоминает: отец, который, прожил 97 лет, никогда о войне не рассказывал, как и мать, которая была связной в партизанском отряде, потом была отправлена в Германию в концлагерь, но попала к местному помещику, потому что хорошо шила. "Отец говорил, очень тяжело опять все это вспоминать и переживать. Знаю, что воевал в Украине, на Кавказе, участвовал во взятии Севастополя. Память о нем я бережно храню, у меня все его награды, в том числе два ордена Красной Звезды. Важно и то, как много он сделал в мирное время. Много занимался со мной и сестрой, до 80 лет работал в радиотехническом институте сначала лаборантом, потом мастером. Устроил там галерею, потому что любил заниматься растениями. И мы всегда ходили на парад 9 Мая, даже когда он совсем уже в возрасте был. Постоит, поплачет - и домой", - немного с грустью вспоминает Валентина Ткачук. К дому, в котором прожила несколько детских лет, женщина вернулась с трепетом и ностальгией. Приятно, что и здесь память о ее отце хранят.

Наталия Купревич объяснила, что подвигло ее на инициативу создать цветник - живой уголок памяти и благодарности. Ее семью тоже не обошла стороной война: оба брата ее матери погибли в боях, в том числе младший - танкист-механик - воевал на Курской дуге, его боевой путь трагически оборвался на перешейке Керченского полуострова. "Мои родители и я возлагали цветы ко всем мемориалам в память о событиях, близких нашей семье: к монументу Победы, к плитам Ленинграда (мама родом из Ленинградской области), Керчи, рядом (на улице Калинина) - на братскую могилу военнопленных. Мой отчим был председателем ветеранской организации ЖЭС-71 и участвовал во всех мероприятиях - я с ним ездила по памятным местам: Курган Славы, Масюковщина и другие. Эту семейную традицию продолжаю и сейчас. Я подумала: почему бы не разбить цветник возле каждого дома, где живут ветераны? Чтобы эти люди каждый день видели нашу благодарность, красоту, которую для нас отстояли. Идея в том, чтобы вспоминать о ветеранах не только по праздникам, ради галочки".

Сегодня за ограждением из гранитных камней попеременно цветут более 80 видов декоративных многолетних растений. Есть кустарники: листопадные - вейгела, кизильник горизонтальный, розы, форзиция, спирея японская, сирень; вечнозеленые - можжевельники, самшит, рододендрон, магония. Встречаются представители американской, азиатской, европейской флор, дальневосточные и сибирские виды, растения Беларуси, включая краснокнижные. В память о ветеранах радуют глаз своим цветением незабудки. В год празднования 75-летия освобождения Беларуси коллекцию пополнили саженцы "сирени Победы", подаренные отделом биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН.

В создании рокария помогали многие организации и предприятия: "Теплосетистрой", "Минскводоканал", КУП ЖКХ Первомайского района Минска, ЖЭУ-3, ЦБС НАН Беларуси, работники которой вырастили посадочный материал, и другие. Памятную табличку бесплатно ради благого дела передал директор ЧТУП "Люди и цифры". Свою лепту в благоустройство участков и обеспечение посадочным материалом внесли жители 22 квартир домов №18, 20, 22, 16 по ул.Калинина, домов №4, 6 по пер.Калинина, дома №31 по ул.Кузьмы Чорного и совсем незнакомые люди, которые приносили и по-прежнему приносят в дар растения со своих цветников.

"Теперь я уже иначе смотрю на этот дом, зная, что здесь жили такие замечательные люди, прошедшие войну, - признался житель соседнего дома Андрей Полевик. - И то, что инициатива возникла именно снизу, своей неожиданностью вдохновляет, радует, меняет взгляд на соседей. Я узнал, что в моем доме тоже есть ветераны, подпольщики. На то, что сделала Наталия Купревич, нужно много усилий и времени. Это замечательный пример".

Наталия Купревич в будущем хочет собрать воедино информацию обо всем доме. "История каждого дома объединяет судьбы его жителей, истории домов складываются в историю городов, а все вместе описывает историю страны. Надеемся, новое поколение жителей дома будет хранить память о его ветеранах, поддерживать цветник и создавать новые посадки", - заключила женщина.-0-

Фото Оксаны Манчук