Небезопасную одежду выявили в "магазинах низких цен" в Гомельской области

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта с начала этого года проверила в так называемых магазинах низких цен 1029 наименований продукции легкой промышленности и выявила товары с нарушениями по безопасности. Об этом сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Под контролем специалистов была одежда для детей и взрослых, нательное и постельное белье, полотенца. Часть товаров проверили в лабораториях - в 77% исследованной продукции обнаружили серьезные нарушения по безопасности.

Специалисты отметили, что много наименований одежды, в том числе белья для детей и взрослых, не соответствовало требованиям регламентов Евразийского экономического союза по таким показателям, как "воздухопроницаемость" и "гигроскопичность". "Для комфортного состояния человека одежда должна быть дышащей, то есть пропускать воздух, а также гигроскопичной - способной поглощать и отдавать влагу. Изменение данных показателей ведет к избыточному потоотделению, удержанию тканью неприятных запахов, а также может вызывать различные дерматические заболевания", - напомнили в региональной инспекции.

Особую тревогу специалистов вызывает применение некачественных материалов в одежде для подрастающего поколения. Во время проверок выявили много небезопасного белья для самых маленьких. "Например, трусы для мальчиков и для девочек ясельной, дошкольной и школьной групп не соответствовали требованиям регламента по гигроскопичности. Фактически она составила от 2,5% до 3% при нормативном показателе 9%", - рассказали в инспекции.

Также верхняя детская одежда дошкольной группы не соответствовала по показателю "воздухопроницаемость". К примеру, в ткани подкладки ветровки для мальчика марки Ze' Smaile этот показатель занижен более чем в 2 раза.

Вся несоответствующая продукция запрещена для реализации.

Инспекция рекомендует не экономить на здоровье и приобретать качественную одежду. Специалисты советуют при покупке руководствоваться информацией о составе как основной ткани, так и подкладочной, останавливая свой выбор на натуральных материалах.-0-