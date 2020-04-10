Небезопасные детские игрушки обнаружили в торговой сети Гомельской области

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные детские игрушки обнаружены в торговой сети Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Юлия Мачулина.

Речь идет об озвученных игрушках и пистолетиках со снарядами, не отвечающих требованиям ТР ТС008/2011 "О безопасности игрушек" по показателям безопасности. "Проверенные экземпляры издают громкие резкие звуки. Они могут не только раздражать слух, но и оказывать негативное влияние на психику ребенка: малыш может стать пугливым и гиперактивным", - рассказала Юлия Мачулина.

Слишком громким оказался "Лунтик-сказочник с силиконовыми ушами" для детей до 3 лет (артикул STORY-LUNTIK). Эквивалентный уровень звука составил 75 дБА при норме не более 60 дБА, максимальный уровень - 79 дБА при норме не более 70 дБА для игрушек, предназначенных для детей этого возраста.

Отличалось повышенным шумовым фоном и "Пианино" (AUSINI артикул 6000), предназначенное для детей от 3 лет и старше. Эквивалентный уровень звука - 71 дБА при норме не более 65 дБА.

Небезопасными оказались и товары для мальчиков. "В детском оружии снаряды, выпускаемые при помощи пускового механизма и обладающие кинетической энергией, не исключают риск травмирования ребенка или тех, кто рядом. Защитный амортизатор в виде вакуумной присоски отделяется при растяжении. Снаряды с вакуумной присоской могут стать причиной удушья детей, поэтому вакуумные присоски должны быть больших размеров, чем в представленных образцах, либо надежно закрепляться", - подчеркнули в инспекции. Опасными для детских игр признаны пистолет (артикул AS-SB470B/XF024724) и пистолет с мягкими пулями (артикул № 200283011).

Товары запрещены к реализации. Специалисты инспекции направили импортерам (поставщикам) этой продукции предписания об изъятии из обращения опасных игрушек.-0-