Небезопасные детские погремушки продавались в Могилеве

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные детские погремушки обнаружили в продаже в магазине крупной торговой сети в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"В продаже был обнаружен детский подарочный набор, в котором были погремушка "Браслетик" и прорезыватель. А также несколько погремушек-подвесок на кроватку. Данные игрушки изготовлены в Российской Федерации", - отметили в областной инспекции.

По результатам исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек". Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании по назначению. При этом она не должна разрушатся и должна сохранять свои потребительские свойства. Игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка.

В результате испытаний ударом погремушки разрушились с образованием частей, которые могут нанести серьезный вред здоровью детей. Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-