Небезопасные дрели продавались в Могилеве

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные дрели обнаружили в торговой сети Могилева, рассказали БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.

В продаже были выявлены не соответствующие требованиям безопасности инструменты: дрель аккумуляторная торговой марки P.I.T. артикул PSR12-D и дрель-шуруповерт аккумуляторная EDON модель AD-12CA. При испытаниях установлено, что они не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств": квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемые на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.

По результатам проверок продажа опасных дрелей запрещена. Импортерам выданы предписания об их изъятии из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил эту продукцию к ввозу и обращению в Беларуси, действие сертификатов соответствия прекращено.-0-